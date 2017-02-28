«Манчестер Юнайтед» оплатит болельщикам визы в Россию

Манкунианцы проведут поединок в Ростове-на-Дону 9 марта. Каждому английскому болельщику, помимо билета на встречу, также понадобится виза для въезда в Россию, стоимость которой составляет € 140. Фанаты «МЮ» могут об этом не беспокоиться, поскольку клуб возьмёт на себя расходы на приобретение виз.



Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что недоволен итогами жеребьёвки. «Это плохая жеребьёвка в каждом аспекте. Нас ожидает долгий перелёт в непростой период для «Манчестер Юнайтед», — сказал португальский специалист.