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28 февраля 2017, 20:40 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» оплатит болельщикам визы в Россию

«Манчестер Юнайтед» принял решение оплатить визы болельщикам команды, которые приедут в Россию на гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», сообщает Daily Mail.

Манкунианцы проведут поединок в Ростове-на-Дону 9 марта. Каждому английскому болельщику, помимо билета на встречу, также понадобится виза для въезда в Россию, стоимость которой составляет € 140. Фанаты «МЮ» могут об этом не беспокоиться, поскольку клуб возьмёт на себя расходы на приобретение виз.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что недоволен итогами жеребьёвки. «Это плохая жеребьёвка в каждом аспекте. Нас ожидает долгий перелёт в непростой период для «Манчестер Юнайтед», — сказал португальский специалист.

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Новости Еврокубков

Представитель УЕФА уверен, что проблем с болельщиками МЮ в Ростове не будет

Представитель УЕФА уверен, что проблем с болельщиками МЮ в Ростове не будет

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Болельщики английского «Манчестер Юнайтед» не создадут проблем во время своего выезда в Ростов-на-Дону на матч с местным «Ростовом». Такое мнение журналистам высказал представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по работе с болельщиками Стюарт Дайкс, который принимает участие в семинаре по теме безопасности и работе с болельщиками, организованном Российским футбольным союзом (РФС).
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