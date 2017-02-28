«Манчестер Юнайтед» оплатит болельщикам визы в Россию
«Манчестер Юнайтед» принял решение оплатить визы болельщикам команды, которые приедут в Россию на гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», сообщает Daily Mail.
Манкунианцы проведут поединок в
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что недоволен итогами жеребьёвки. «Это плохая жеребьёвка в каждом аспекте. Нас ожидает долгий перелёт в непростой период для «Манчестер Юнайтед», — сказал португальский специалист.
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