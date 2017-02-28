УЕФА опасается, что из-за Брексита не все игроки смогут попасть на финал ЛЧ

«Нет проблем, если британские власти запрещают въезд в страну какому-нибудь криминальному элементу. Но представьте себе, что они не позволят Месси и Неймару приехать в Уэльс, поскольку у обоих есть незавершённые судебные разбирательства. Для нас будет большой проблемой, если британские игроки смогут ехать в другие страны, а в Британию въезд некоторым футболистам будет запрещён. Всё намного лучше со свободным перемещением в Европе. А если Брексит будет продолжаться дальше, то всё будет меняться», — цитирует Чеферина New York Times.



Ранее въезд в Англию был запрещён полузащитнику «ПСЖ» Сержу Орье, который был приговорён к двум месяцам тюрьмы. В результате он не смог сыграть против «Арсенала» (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.



Что же касается Месси с Неймаром, то в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде проиграла «ПСЖ» со счётом 0:4. Ответная встреча состоится 8 марта.



Брексит — выход Великобритании из Европейского союза. Это главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании.

Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1% избирателей.