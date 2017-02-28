УЕФА опасается, что из-за Брексита не все игроки смогут попасть на финал ЛЧ
Президент УЕФА Александер Чеферин, говоря о Брексите, выразил опасение, что не все футболисты могут сыграть в финале Лиги чемпионов, который состоится в столице Уэльса Кардиффе.
«Нет проблем, если британские власти запрещают въезд в страну
Ранее въезд в Англию был запрещён полузащитнику «ПСЖ» Сержу Орье, который был приговорён к двум месяцам тюрьмы. В результате он не смог сыграть против «Арсенала» (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Что же касается Месси с Неймаром, то в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде проиграла «ПСЖ» со счётом 0:4. Ответная встреча состоится 8 марта.
Брексит — выход Великобритании из Европейского союза. Это главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании.
Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1% избирателей.
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