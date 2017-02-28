Представитель УЕФА уверен, что проблем с болельщиками МЮ в Ростове не будет

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«Ростов» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы 9 марта.

«Это просто неудачный стереотип, что английские болельщики агрессивные, — считает Дайкс. — А большинство английских болельщиков ассоциируется с фанатами именно “Манчестер Юнайтед”. Мы страдаем от того, что в большинстве случаев пресса раздувает и поддерживает эти стереотипы».

«Очень важен диалог между представителями «Манчестер Юнайтед» и «Ростова», российской полицией, властями. Они должны рассказать, кто приедет в страну, что эти люди из себя представляют. Уверен, проблемы не возникнут, только не с болельщиками «Манчестера», — добавил он.

Ответная игра команд пройдет в Манчестере 16 марта.