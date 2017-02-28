Гинер заявил, что ЦСКА хочет провести на своем стадионе матч за Суперкубок УЕФА

Открытие арены ЦСКА вместимостью 30 тысяч человек, которая была построена на 3-й Песчаной улице на месте бывшего стадиона «красно-синих» имени Григория Федотова, состоялось в сентябре 2016 года. Во вторник было подписано соглашение о присвоении стадиону названия «ВЭБ Арена».

«Мы рассчитываем провести на своем стадионе матч за Суперкубок УЕФА. Не думаю, что сейчас нам (России) дадут проведение финала Лиги Европы или Лиги чемпионов, все-таки финал Лиги чемпионов у нас был не так давно, да и к тому же в России совсем скоро пройдет чемпионат мира», — сказал Гинер «Р-Спорт».