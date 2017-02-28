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28 февраля 2017, 12:48 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Гинер заявил, что ЦСКА хочет провести на своем стадионе матч за Суперкубок УЕФА

СОЧИ, 28 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает провести на своем стадионе матч за Суперкубок УЕФА, заявил президент армейцев Евгений Гинер.

Открытие арены ЦСКА вместимостью 30 тысяч человек, которая была построена на 3-й Песчаной улице на месте бывшего стадиона «красно-синих» имени Григория Федотова, состоялось в сентябре 2016 года. Во вторник было подписано соглашение о присвоении стадиону названия «ВЭБ Арена».

«Мы рассчитываем провести на своем стадионе матч за Суперкубок УЕФА. Не думаю, что сейчас нам (России) дадут проведение финала Лиги Европы или Лиги чемпионов, все-таки финал Лиги чемпионов у нас был не так давно, да и к тому же в России совсем скоро пройдет чемпионат мира», — сказал Гинер «Р-Спорт».

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Новости Еврокубков

Гинер: ЦСКА заинтересован в проведении финала еврокубка на своем стадионе через два года

СОЧИ, 28 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский футбольный клуб ЦСКА хотел бы через два года провести финал еврокубка на своем домашнем стадионе «ВЭБ- Арена». Об этом журналистам в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.
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