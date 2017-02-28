Гинер заявил, что ЦСКА хочет провести на своем стадионе матч за Суперкубок УЕФА
СОЧИ, 28 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает провести на своем стадионе матч за Суперкубок УЕФА, заявил президент армейцев Евгений Гинер.
Открытие арены ЦСКА вместимостью 30 тысяч человек, которая была построена на 3-й Песчаной улице на месте бывшего стадиона «красно-синих» имени Григория Федотова, состоялось в сентябре 2016 года. Во вторник было подписано соглашение о присвоении стадиону названия «ВЭБ Арена».
«Мы рассчитываем провести на своем стадионе матч за Суперкубок УЕФА. Не думаю, что сейчас нам (России) дадут проведение финала Лиги Европы или Лиги чемпионов,
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