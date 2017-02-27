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МИНИМУМ — ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ, МАКСИМУМ — 20 ТЫСЯЧ

Программа на прошлый матч в Лиге Европы, со «Спартой», имела свою историю — клуб отдал реализацию билетов известному оператору. Цены были довольно высокими, в результате зрительский интерес оказался невысоким. Впрочем, история, вероятно, не закончена — продано было около 6 тысяч билетов, а на стадионе визуально, по телекартинке, оказалось больше.

Сейчас цены на билеты установлены тоже недешевые — и они по ряду категорий оказались выше «чешских» процентов на 30−40 процентов. Места за воротами продаются за 1000 и 2000 рублей, минимум на центральные трибуны — 2500 и 4000 рублей. Самый топ — места в ложу А (под крышей) стоят 20 тысяч рублей.

Один из минусов такой ценовой политики — отсекается та часть аудитории, которая регулярно ходит на «Ростов», посещая не столь привлекательные, как в случае с «МЮ», игры. Логика, впрочем, понятна.

Во-первых, если сделать дешевые билеты, они могут уйти спекулянтам, а болельщику будут проданы приблизительно по тем ценам, которые сейчас установил клуб.

Во-вторых, интерес колоссальный, такие матчи — один из способов заработать.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ — ТРИ МЕСЯЦА

Это сейчас весьма кстати. По информации «СЭ», в феврале долг достиг трех месяцев, кроме того, не выплачены премиальные за ряд матчей осенней части чемпионата.

Все это, впрочем, не помешало «Ростову» довольно выгодно приобрести у «Зенита» полузащитника Павла Могилевца. Могилевец приобретен за сумму около 700 тысяч евро, при этом ключевым фактором для положительного решения сделки стали решения самого Павла по некоторым нюансам трансфера в последний день дозаявочного окна. В результате игрок подписал контракт сроком на три года.