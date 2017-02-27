Пуйоль: «Барселона» имеет все шансы исправить ситуацию в противостоянии с ПСЖ в ЛЧ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Испанский футбольный клуб «Барселона» имеет все шансы для того, чтобы обыграть французский «ПСЖ» по сумме двух матчей и пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, заявил бывший капитан каталонской команды Карлес Пуйоль.
«Барселона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступила «ПСЖ» в Париже со счетом 0:4. Ответная встреча пройдет 8 марта в Барселоне. Пуйоль в понедельник в составе делегации ФИФА посетил
«Последний результат “Барселоны” в Лиге чемпионов — 0:4 от “ПСЖ”. Это не очень хорошо, но я верю в нашу команду. У “Барсы” есть все шансы исправить ситуацию, несмотря на силу соперника», — сказал Пуйоль журналистам.
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