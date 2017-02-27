УЕФА открыл дело против «Ростова» из-за болельщиков

По сообщению пресс-службы УЕФА, российские болельщики использовали во время матча пиротехнические изделия, что является нарушением дисциплинарного регламента УЕФА. Буйства фанатов «Ростова» начались после забитого Дмитрием Полозом гола на 13-й минуте. Диктор стадиона на русском языке вынужден был обратился к болельщикам с просьбой прекратить бросать файеры и пиротехнику.

Решение о санкциях в отношении «Ростова» будет вынесено 23 марта.

Сомневаться, что ростовская команда понесет наказание из-за поведения фанатов не приходится. К примеру, чешская «Спарта» перед матчем в Ростове-на-Дону была наказана УЕФА за беспорядки, которые произошли в гостевом секторе во время матча на стадионе Сан-Сиро в Милане. Команда чешского клуба была оштрафована на 45 тысяч евро и наказана закрытием гостевого сектора.

Напомним, что «Ростов» после домашнего разгрома «Спарты» — 4:0, сыграл в гостях вничью — 1:1. Благодаря этому донская команда вышли в 1/8 Лиги Европы, и 9 марта на ростовском стадионе «Олимп-2» примет «Манчестер Юнайтед».