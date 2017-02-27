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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28905956/
27 февраля 2017, 14:55 | Футбол: Еврокубки | "Российская газета"

УЕФА открыл дело против «Ростова» из-за болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении футбольного клуба «Ростов». Причиной тому стало поведение ростовских болельщиков в Праге 23 февраля во время игры донской с местной «Спартой».

По сообщению пресс-службы УЕФА, российские болельщики использовали во время матча пиротехнические изделия, что является нарушением дисциплинарного регламента УЕФА. Буйства фанатов «Ростова» начались после забитого Дмитрием Полозом гола на 13-й минуте. Диктор стадиона на русском языке вынужден был обратился к болельщикам с просьбой прекратить бросать файеры и пиротехнику.

Решение о санкциях в отношении «Ростова» будет вынесено 23 марта.

Сомневаться, что ростовская команда понесет наказание из-за поведения фанатов не приходится. К примеру, чешская «Спарта» перед матчем в Ростове-на-Дону была наказана УЕФА за беспорядки, которые произошли в гостевом секторе во время матча на стадионе Сан-Сиро в Милане. Команда чешского клуба была оштрафована на 45 тысяч евро и наказана закрытием гостевого сектора.

Напомним, что «Ростов» после домашнего разгрома «Спарты» — 4:0, сыграл в гостях вничью — 1:1. Благодаря этому донская команда вышли в 1/8 Лиги Европы, и 9 марта на ростовском стадионе «Олимп-2» примет «Манчестер Юнайтед».
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