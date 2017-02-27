УЕФА открыл дело против «Ростова» из-за болельщиков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении футбольного клуба «Ростов». Причиной тому стало поведение ростовских болельщиков в Праге 23 февраля во время игры донской с местной «Спартой».
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Решение о санкциях в отношении «Ростова» будет вынесено 23 марта.
Сомневаться, что ростовская команда понесет наказание
Напомним, что «Ростов» после домашнего разгрома «Спарты» — 4:0, сыграл в гостях вничью — 1:1. Благодаря этому донская команда вышли в 1/8 Лиги Европы, и 9 марта на ростовском стадионе «Олимп-2» примет «Манчестер Юнайтед».
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