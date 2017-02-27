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27 февраля 2017, 13:58 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА оштрафовал на €60 тыс киевское «Динамо» и «Бешикташ» по итогам матча команд в ЛЧ

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Дисциплинарная инстанция УЕФА вынесла денежные штрафы по 60 тысяч евро киевскому «Динамо» и стамбульскому «Бешикташу» по итогам матча команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Дисциплинарная инстанция <span class=error>УЕФА</span> вынесла денежные штрафы по 60 тысяч евро киевскому Динамо и стамбульскому Бешикташу по итогам матча команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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Встреча группы B состоялась 6 декабря в Киеве и завершилась со счетом 6:0 в пользу чемпиона Украины.

«Динамо» наказано за следующие нарушения пунктов дисциплинарного регламента и регламента безопасности УЕФА: беспорядки на трибунах, использование болельщиками пиротехники, блокировка лестничных проходов на стадионе, недостаточная организация матча. Болельщики «Бешикташа» виновны в беспорядках на трибунах, использовании пиротехники и причинении ущерба арене.

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