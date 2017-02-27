УЕФА оштрафовал на €60 тыс киевское «Динамо» и «Бешикташ» по итогам матча команд в ЛЧ
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Дисциплинарная инстанция УЕФА вынесла денежные штрафы по 60 тысяч евро киевскому «Динамо» и стамбульскому «Бешикташу» по итогам матча команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.
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Встреча группы B состоялась 6 декабря в Киеве и завершилась со счетом 6:0 в пользу чемпиона Украины.
«Динамо» наказано за следующие нарушения пунктов дисциплинарного регламента и регламента безопасности УЕФА: беспорядки на трибунах, использование болельщиками пиротехники, блокировка лестничных проходов на стадионе, недостаточная организация матча. Болельщики «Бешикташа» виновны в беспорядках на трибунах, использовании пиротехники и причинении ущерба арене.
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