УЕФА открыл дело против «Ростова» по итогам ответного матча Лиги Европы со «Спартой»
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении «Ростова» по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с пражской «Спартой» за использование болельщиками российской команды пиротехники, сообщается на официальном сайте союза.
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«Ростов» 23 февраля в Праге сыграл вничью со «Спартой» со счетом 1:1 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе 4:0 в первой встрече.
Дело в отношении российского клуба будет рассмотрено дисциплинарным органом УЕФА 23 марта.
«Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Первый матч пройдет 9 марта в
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