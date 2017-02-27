УЕФА открыл дело против «Ростова» по итогам ответного матча Лиги Европы со «Спартой»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Ростов» 23 февраля в Праге сыграл вничью со «Спартой» со счетом 1:1 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе 4:0 в первой встрече.

Дело в отношении российского клуба будет рассмотрено дисциплинарным органом УЕФА 23 марта.