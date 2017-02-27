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27 февраля 2017, 13:41 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА открыл дело против «Ростова» по итогам ответного матча Лиги Европы со «Спартой»

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении «Ростова» по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с пражской «Спартой» за использование болельщиками российской команды пиротехники, сообщается на официальном сайте союза.

Игрок Андерлехта Леандер Дендонкер игрок Зенита Артём Дзюба и игрок Андерлехта Урош Спаич (слева направо). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Ростов» 23 февраля в Праге сыграл вничью со «Спартой» со счетом 1:1 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе 4:0 в первой встрече.

Дело в отношении российского клуба будет рассмотрено дисциплинарным органом УЕФА 23 марта.

«Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Первый матч пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону. Ответная встреча состоится 16 марта в Манчестере.

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Новости Еврокубков

УЕФА открыл дело против «Ростова» из-за болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении футбольного клуба «Ростов». Причиной тому стало поведение ростовских болельщиков в Праге 23 февраля во время игры донской с местной «Спартой».
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