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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28903837/
27 февраля 2017, 12:54 | Футбол: Еврокубки | ИА REGNUM

Лига Европы УЕФА: У «Краснодара» есть все шансы одолеть испанскую «Сельту»

Футбольный клуб «Краснодар» вполне может победить испанскую «Сельту», играть с которой «быкам» предстоит в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-2016/2017. Такое мнение высказал защитник ФК «Краснодар» Налдо, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба 27 февраля.

Команда получила прекрасный шанс показать что собой представляет на европейском уровне. Увеличить
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«Я считаю, что “Краснодар” по составу ничем не слабее “Сельты”. У нас есть шансы пройти испанцев, но для этого надо продемонстировать на поле все лучшее, на что мы способны и выложиться на все 100%, а, может, и чуточку больше», — отметил бывший бразильский центральный защитник Эдиналдо Гомеш Перейра.

Он отметил, что «Сельта» — хорошая команда, о ее классе красноречиво говорит тот факт, что в предыдущем раунде он выбила из Лиги Европы донецкий «Шахтер». Она играет в атакующий футбол, в ее составе быстрые игроки и сильный нападающий Гвидетти.

«Нам предстоит очень сложные матчи, и мы должны подойти к ним в самой лучшей форме, чтобы иметь шансы на успех», — сказал Налдо, добавив, что в краснодарском клубе также собраны исполнители высокого уровня.

«В общем, мы получили еще один прекрасный шанс показать, что собой представляем на европейском уровне. Уверен, игры будут очень интересными», — заключил защитник «быков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы прошла 24 февраля в швейцарском Ньоне. Соперниками «Ростова» и «Краснодара» стали английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Сельта». Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА-2016/2017, который, который «Краснодар» сыграл 16 февраля на своем поле в «Фенербахче», завершился победой «быков». Единственный мяч турецкой команде был забит уже на четвертой минуте. Ворота «черно-зеленых» так и остались не распечатанными.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА пройдет 9 марта на стадионе «Балаидос» в испанском городе Виго, а ответный — в кубанской столице на стадионе ФК «Краснодар» 16 марта.

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