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27 февраля 2017, 11:25 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Губернатор области сделал замечания ФК «Ростов» за дорогие билеты на матч со «Спартой»

СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сделал замечания руководству футбольного клуба «Ростов» за ситуацию с ценами на билеты на матч Лиги Европы с пражской «Спартой». Об этом Голубев сообщил ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Согласно сообщениям в СМИ и на форумах цена за один билет достигала 4800 рублей. Увеличить
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16 февраля «Ростов» на своем поле обыграл чешскую «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 4:0. Согласно объявлению диктора на стадионе во время матча, на игре присутствовало 6160 зрителей. Вместимость стадиона «Олимп-2», где проходила встреча, составляет 15840 человек. Согласно сообщениям в СМИ и на форумах, цена за один билет достигала 4800 рублей.

«После матча со «Спартой» я сделал руководству клуба некоторые замечания. Были пустые места на трибунах. К тому же мне поступили некоторые обращения от болельщиков, поэтому мы обсудим билетную программу на матч с «Манчестер Юнайтед», — заявил Голубев.

«Ростов» примет английский «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы 9 марта.

Программа российского инвестиционного форума в Сочи сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форум.

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Новости Еврокубков

Голубев: ФК «Ростов» уже решил задачу на еврокубки

СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольный клуб «Ростов» имеет шансы далеко пройти в Лиге Европы, хотя по сути уже решил поставленные перед ним задачи на еврокубки. Об этом ТАСС заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
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