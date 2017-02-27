Губернатор области сделал замечания ФК «Ростов» за дорогие билеты на матч со «Спартой»

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16 февраля «Ростов» на своем поле обыграл чешскую «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 4:0. Согласно объявлению диктора на стадионе во время матча, на игре присутствовало 6160 зрителей. Вместимость стадиона «Олимп-2», где проходила встреча, составляет 15840 человек. Согласно сообщениям в СМИ и на форумах, цена за один билет достигала 4800 рублей.

«После матча со «Спартой» я сделал руководству клуба некоторые замечания. Были пустые места на трибунах. К тому же мне поступили некоторые обращения от болельщиков, поэтому мы обсудим билетную программу на матч с «Манчестер Юнайтед», — заявил Голубев.

«Ростов» примет английский «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы 9 марта.