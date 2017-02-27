Губернатор области сделал замечания ФК «Ростов» за дорогие билеты на матч со «Спартой»
СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сделал замечания руководству футбольного клуба «Ростов» за ситуацию с ценами на билеты на матч Лиги Европы с пражской «Спартой». Об этом Голубев сообщил ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
16 февраля «Ростов» на своем поле обыграл чешскую «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 4:0. Согласно объявлению диктора на стадионе во время матча, на игре присутствовало 6160 зрителей. Вместимость стадиона «Олимп-2», где проходила встреча, составляет 15840 человек. Согласно сообщениям в СМИ и на форумах, цена за один билет достигала 4800 рублей.
«После матча со «Спартой» я сделал руководству клуба некоторые замечания. Были пустые места на трибунах. К тому же мне поступили некоторые обращения от болельщиков, поэтому мы обсудим билетную программу на матч с «Манчестер Юнайтед», — заявил Голубев.
«Ростов» примет английский «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы 9 марта.
Программа российского инвестиционного форума в Сочи сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter