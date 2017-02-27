Голубев: ФК «Ростов» уже решил задачу на еврокубки
СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольный клуб «Ростов» имеет шансы далеко пройти в Лиге Европы, хотя по сути уже решил поставленные перед ним задачи на еврокубки. Об этом ТАСС заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
«Ростов» на прошлой неделе пробился в 1/8 финала Лиги Европы, переиграв по сумме двух матчей чешскую «Спарту» (4:0 дома, 1:1 на выезде).
«У команды есть желание побеждать, плюс она выглядит монолитно, умеет не только обороняться, но и играть в атаке, и счет 4:0 это показал. По сути, команда уже выполнила задачу на евросезон — сыграла зрелищно, результативно. Задача победить в турнире, конечно, не ставилась, но при сохранении той же динамики, настроя, поддержки со стороны болельщиков, у команды есть шансы пройти далеко».
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Программа российского инвестиционного форума в Сочи сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным
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