Голубев: ФК «Ростов» уже решил задачу на еврокубки

«Ростов» на прошлой неделе пробился в 1/8 финала Лиги Европы, переиграв по сумме двух матчей чешскую «Спарту» (4:0 дома, 1:1 на выезде).

«У команды есть желание побеждать, плюс она выглядит монолитно, умеет не только обороняться, но и играть в атаке, и счет 4:0 это показал. По сути, команда уже выполнила задачу на евросезон — сыграла зрелищно, результативно. Задача победить в турнире, конечно, не ставилась, но при сохранении той же динамики, настроя, поддержки со стороны болельщиков, у команды есть шансы пройти далеко».

Ранее вице-губернатор области Игорь Гуськов заявил, что перед клубом ставилась задача пройти в турнире максимально далеко.