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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28901809/
27 февраля 2017, 11:02 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Голубев: ФК «Ростов» уже решил задачу на еврокубки

СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольный клуб «Ростов» имеет шансы далеко пройти в Лиге Европы, хотя по сути уже решил поставленные перед ним задачи на еврокубки. Об этом ТАСС заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Ростов» на прошлой неделе пробился в 1/8 финала Лиги Европы, переиграв по сумме двух матчей чешскую «Спарту» (4:0 дома, 1:1 на выезде).

«У команды есть желание побеждать, плюс она выглядит монолитно, умеет не только обороняться, но и играть в атаке, и счет 4:0 это показал. По сути, команда уже выполнила задачу на евросезон — сыграла зрелищно, результативно. Задача победить в турнире, конечно, не ставилась, но при сохранении той же динамики, настроя, поддержки со стороны болельщиков, у команды есть шансы пройти далеко».

Ранее вице-губернатор области Игорь Гуськов заявил, что перед клубом ставилась задача пройти в турнире максимально далеко.

Программа российского инвестиционного форума в Сочи сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форум.
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