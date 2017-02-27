«ОН-ТВ» подтвердил передачу прав на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы другому каналу

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«Телеканал “ОН-ТВ” начинает переформатирование программного и спортивного вещания. Именно этим и объясняется решение о переформатировании с 1 марта программной сетки. С учетом новой концепции вещания, чтобы не пострадали интересы футбольных болельщиков, принадлежащие “ОН ТВ” права на эфирную трансляцию матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА будут переданы одному из республиканских телеканалов, на данный момент завершается переговорный процесс», — сообщается в официальном релизе.

Ранее появилась информация, что права на показ матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы «ОН-ТВ» может передать холдингу «РТРК «Казахстан», в который входят одноименный канал и KazSport.

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы показываются на «ОН-ТВ» с августа 2015 года. Контракт на показ еврокубков рассчитан на три сезона, то есть нынешняя лицензия закончится в июне 2018 года.

Следующие матчи Лиги чемпионов пройдут 7 марта, в Лиги Европы — 10 марта.