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27 февраля 2017, 10:43 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«ОН-ТВ» подтвердил передачу прав на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы другому каналу

Телеканал «ОН-ТВ» передал другому республиканскому каналу права на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на территории Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Телеканал “ОН-ТВ” начинает переформатирование программного и спортивного вещания. Именно этим и объясняется решение о переформатировании с 1 марта программной сетки. С учетом новой концепции вещания, чтобы не пострадали интересы футбольных болельщиков, принадлежащие “ОН ТВ” права на эфирную трансляцию матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА будут переданы одному из республиканских телеканалов, на данный момент завершается переговорный процесс», — сообщается в официальном релизе.

Ранее появилась информация, что права на показ матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы «ОН-ТВ» может передать холдингу «РТРК «Казахстан», в который входят одноименный канал и KazSport.

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы показываются на «ОН-ТВ» с августа 2015 года. Контракт на показ еврокубков рассчитан на три сезона, то есть нынешняя лицензия закончится в июне 2018 года.

Следующие матчи Лиги чемпионов пройдут 7 марта, в Лиги Европы — 10 марта.

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