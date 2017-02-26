РАЗплата. «Алкмар» оплатит выезд болельщикам, побывавшим на разгроме команды

АЗ ехал на ответный матч с «Лионом» после домашнего поражения со счетом 1:4, поэтому сохранить интригу было непросто, но оставался шанс сохранить лицо. Однако и этого сделать не получилось: голландцы уступили 1:7 и вылетели из Лиги Европы с ужасающими 2:11 по итогам двух матчей.

В гостях команду из Алкмара поддерживали 660 голландских болельщиков, теперь каждый из них сможет поехать на один из оставшихся гостевых матчей АЗ в сезоне совершенно бесплатно.

— Это наименьшее, что мы можем сделать, — приводит слова капитана АЗ Рона Влаара официальный сайт команды. — Та игра была кошмаром для всех нас. Мы понимаем, что подвели болельщиков. Поэтому наша команда решила сделать такой жест. Было очень приятно видеть, что так много фанатов приехало в Лион, чтобы поддержать нас. Мы чрезвычайно ценим вас, и это очень обидно, что матч прошел таким образом.

Кстати, у АЗ осталось всего четыре гостевых встречи: с «Фейеноордом», «Аяксом», «Хераклесом» и НЕКом. В чемпионате у команды из Алкмара тоже не все идеально: после 23-го тура команда лишь на пятом месте, а отставание от третьего, которое дает прямую путевку в Лигу Европы, 16 очков.