Решение об увольнении Раньери было принято до матча «Лестера» с «Севильей»

Судьба итальянского специалиста была решена после поражения команды в игре 25-го тура АПЛ против «Суонси Сити» (0:2), которая состоялась 12 февраля.



Ранее сообщалось, что после матча с «Севильей» ведущие игроки «Лестера» встретились с руководителями клуба и выступили за отставку Раньери. Об увольнении 65-летнего тренера было объявлено на следующий день после поражения в Испании.



Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл клуб к первой в истории победе в чемпионате Англии. В этом сезоне после 25 сыгранных матчей команда идёт лишь на 18-м месте в таблице АПЛ.