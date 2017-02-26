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26 февраля 2017, 11:11 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Решение об увольнении Раньери было принято до матча «Лестера» с «Севильей»

Решение об увольнении главного тренера «Лестер Сити» Клаудио Раньери руководство клуба приняло ещё до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2), утверждает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Судьба итальянского специалиста была решена после поражения команды в игре 25-го тура АПЛ против «Суонси Сити» (0:2), которая состоялась 12 февраля.

Ранее сообщалось, что после матча с «Севильей» ведущие игроки «Лестера» встретились с руководителями клуба и выступили за отставку Раньери. Об увольнении 65-летнего тренера было объявлено на следующий день после поражения в Испании.

Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл клуб к первой в истории победе в чемпионате Англии. В этом сезоне после 25 сыгранных матчей команда идёт лишь на 18-м месте в таблице АПЛ.

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