СМИ высоко оценивают вероятность столкновений фанатов «Ростова» и «МЮ»
Вероятность столкновений между фанатами «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» оценивается очень высоко, сообщает АР.
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По данным источника, противостояние между болельщиками может перерасти в драки и потасовки во время игр 1/8 финала Лиги Европы между этими командами.
Утверждается, будто фанатские группы «МЮ» и «Ростова» являются одними из наиболее жестких среди всех команд, оставшихся в Лиге Европы. Источник напоминает о столкновениях английских и российских фанатов в Марселе во время Euro-2016.
Отметим, что неделю назад ВВС выпустила документальный фильм «Армия хулиганов России» об активных российских болельщиках и их агрессии.
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