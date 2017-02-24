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24 февраля 2017, 22:28 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

СМИ высоко оценивают вероятность столкновений фанатов «Ростова» и «МЮ»

Вероятность столкновений между фанатами «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» оценивается очень высоко, сообщает АР.

Вероятность столкновений между фанатами Ростова и Манчестер Юнайтед оценивается очень высоко. Увеличить
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По данным источника, противостояние между болельщиками может перерасти в драки и потасовки во время игр 1/8 финала Лиги Европы между этими командами.

Утверждается, будто фанатские группы «МЮ» и «Ростова» являются одними из наиболее жестких среди всех команд, оставшихся в Лиге Европы. Источник напоминает о столкновениях английских и российских фанатов в Марселе во время Euro-2016.

Отметим, что неделю назад ВВС выпустила документальный фильм «Армия хулиганов России» об активных российских болельщиках и их агрессии.

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