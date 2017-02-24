Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28884551/
24 февраля 2017, 19:38 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ансарифард — лучший игрок недели в Лиге Европы, Полоз — четвёртый

Нападающий «Олимпиакоса» Карим Ансарифард признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по версии болельщиков, сообщает пресс-служба УЕФА.

Автор двух голов в ответной игре 1/16 финала турнира с «Османлыспором» (3:0) набрал 65% голосов. Второе место в опросе занял полузащитник «Лиона» Набиль Фекир, отметившийся тремя голами и результативной передачей в поединке с «АЗ Алкмар» (7:1), — 24% голосов.

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, также претендовавший на звание игрока недели, набрал 4% голосов и занял четвёртое место в опросе. Россиянин стал автором единственного гола ростовчан во встрече со «Спартой» (1:1).

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Жулиано из ФК «Зенит» вошел в команду недели по итогам ответных матчей 1/16 финала ЛЕ

Жулиано из ФК «Зенит» вошел в команду недели по итогам ответных матчей 1/16 финала ЛЕ

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Жулиано вошел в символическую сборную недели по версии УЕФА, составленную по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте турнира.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»