Автор двух голов в ответной игре 1/16 финала турнира с «Османлыспором» (3:0) набрал 65% голосов. Второе место в опросе занял полузащитник «Лиона» Набиль Фекир, отметившийся тремя голами и результативной передачей в поединке с «АЗ Алкмар» (7:1), — 24% голосов.



Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, также претендовавший на звание игрока недели, набрал 4% голосов и занял четвёртое место в опросе. Россиянин стал автором единственного гола ростовчан во встрече со «Спартой» (1:1).