Жулиано из ФК «Зенит» вошел в команду недели по итогам ответных матчей 1/16 финала ЛЕ
Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Жулиано вошел в символическую сборную недели по версии УЕФА, составленную по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте турнира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Зенит» в четверг обыграл бельгийский «Андерлехт» со счетом 3:1, но выбыл из розыгрыша турнира по сумме двух игр. Жулиано стал автором дубля, забив на 24-й и 78-й минутах. Первая встреча команд, прошедшая 16 февраля в Брюсселе, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Андерлехта», который вышел в следующую стадию благодаря голу в гостях.
Полностью команда недели Лиги Европы выглядит следующим образом:
вратарь — Серхио Альварес («Сельта»);.
защитники — Густаво Кабраль («Сельта»), Альберто Ботия («Олимпиакос»), Ник Виргевер («Аякс»);.
полузащитники — Жулиано («Зенит»), Алехандро Посуэло («Генк»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иоаннис Гианниотас (АПОЭЛ);.
нападающие — Ларс Штиндль («Боруссия», Менхедгалдбах), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Набиль Фекир («Лион»).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter