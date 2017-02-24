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24 февраля 2017, 19:28 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Жулиано из ФК «Зенит» вошел в команду недели по итогам ответных матчей 1/16 финала ЛЕ

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Жулиано вошел в символическую сборную недели по версии УЕФА, составленную по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте турнира.

Игрок Андерлехта Леандер Дендонкер игрок Зенита Артём Дзюба и игрок Андерлехта Урош Спаич (слева направо). Увеличить
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«Зенит» в четверг обыграл бельгийский «Андерлехт» со счетом 3:1, но выбыл из розыгрыша турнира по сумме двух игр. Жулиано стал автором дубля, забив на 24-й и 78-й минутах. Первая встреча команд, прошедшая 16 февраля в Брюсселе, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Андерлехта», который вышел в следующую стадию благодаря голу в гостях.

Полностью команда недели Лиги Европы выглядит следующим образом:

вратарь — Серхио Альварес («Сельта»);.

защитники — Густаво Кабраль («Сельта»), Альберто Ботия («Олимпиакос»), Ник Виргевер («Аякс»);.

полузащитники — Жулиано («Зенит»), Алехандро Посуэло («Генк»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иоаннис Гианниотас (АПОЭЛ);.

нападающие — Ларс Штиндль («Боруссия», Менхедгалдбах), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Набиль Фекир («Лион»).

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