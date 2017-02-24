Жулиано из ФК «Зенит» вошел в команду недели по итогам ответных матчей 1/16 финала ЛЕ

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«Зенит» в четверг обыграл бельгийский «Андерлехт» со счетом 3:1, но выбыл из розыгрыша турнира по сумме двух игр. Жулиано стал автором дубля, забив на 24-й и 78-й минутах. Первая встреча команд, прошедшая 16 февраля в Брюсселе, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Андерлехта», который вышел в следующую стадию благодаря голу в гостях.

Полностью команда недели Лиги Европы выглядит следующим образом:

вратарь — Серхио Альварес («Сельта»);.

защитники — Густаво Кабраль («Сельта»), Альберто Ботия («Олимпиакос»), Ник Виргевер («Аякс»);.

полузащитники — Жулиано («Зенит»), Алехандро Посуэло («Генк»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иоаннис Гианниотас (АПОЭЛ);.

нападающие — Ларс Штиндль («Боруссия», Менхедгалдбах), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Набиль Фекир («Лион»).