«Сельта»: преемник Луиса Энрике и экс-дублер Суареса

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ТРЕНЕР

Карьера тренера Эдуардо Бериссо, бывшего игрока «Сельты», длится уже десять лет. Начинал он помощником у Марсело Бьельсы в сборной Чили, а спустя три года возглавил аргентинский «Эстудиантес».

В 2011 году Бериссо вновь вернулся в Чили, на этот раз в клубный футбол, возглавив «О'Хиггинс». С первого раза успеха добиться не удалось, хотя клуб и вышел в финал первенства. Зато второй сезон стал победным — «О'Хиггинс» отпраздновал чемпионство впервые за 58 лет, а в 2014 году выиграл и Суперкубок Чили.

Зарекомендовав себя как тренер, который может побеждать, Бериссо сменил в «Сельте» Луиса Энрике. И тем самым логично завершил свой путь от расставания с клубом из Виго, в котором провел лучшую часть своей карьеры игрока, до тренерской скамейки в нем же. В первом сезоне команда заняла восьмое место, в следующем — уже шестое, и получила право играть в Лиге Европы.

ЗВЕЗДЫ

Главный любимец публики — 29-летний нападающий Яго Аспас, воспитанник местного футбола.

В 2013 году Аспас перешел в «Ливерпуль», однако сезон для него сложился неудачно из-за того, что в нападении играл преимущественно Суарес. Спустя год Яго вернулся в Испанию — его арендовала «Севилья». Здесь он воспрял духом, и вместе с клубом из Андалусии победил в Лиге Европы, а также наравне с Неймаром стал лучшим бомбардиром Кубка Испании.

Тем не менее, Аспас летом 2015 вернулся в родной клуб, и прошлый сезон провел ударно, забив 18 мячей в чемпионате и Кубке.

Текущий сезон складывается тоже хорошо — от графика предыдущего года Аспас отстает всего на один мяч, а в четвертьфинале Кубка Испании его гол помог команде пройти «Реал».

Центральный полузащитник Даниэль Васс и нападающий Йон Гвидетти также считаются главными активами клуба. В этом сезоне на счету датчанина пять мячей у шведа — семь, и оба сделали по четыре голевых передачи. Что касается некогда звездного Джузеппе Росси, то на фоне подвигов Аспаса и Гвидетти нет ничего удивительного в том, что итальянец является форвардом замены, и его аренду клуб вряд ли будет продлевать летом.

ТАКТИКА

В чемпионате «Сельта» забила 36 мячей, что для текущего розыгрыша (без учета двух грандов) неплохой показатель, но и пропустила ровно столько же, проиграв в том числе «Вильярреалу» (0:5), «Атлетико» (0:4) и «Севилье» (0:3). Галисийцев можно считать домашней командой: на своем стадионе в чемпионате «Сельта» потерпела лишь три поражения, два из которых пришлись на начало сезона, когда команда играла очень неудачно.

Бериссо — приверженец схемы с четырьмя защитниками. Средняя и атакующие линии могут изменяться с 3−3 на 2−3−1, причем последний вариант в этом сезоне для «Сельты» был более успешным. В том числе и в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера», который «Сельта» выиграла в дополнительное время.