УЕФА оштрафовал «Зарю» на 16 тыс евро по итогам матча Лиги Европы с «МЮ»

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Встреча группы A состоялась 8 декабря в Одессе и завершилась победой «МЮ» со счетом 2:0.

«Заря» наказана за следующие нарушения дисциплинарного регламента и правил безопасности УЕФА: использование пиротехники и бросание предметов болельщиками, выход на поле посторонних и блокировка лестничных проходов на стадионе.