УЕФА оштрафовал «Зарю» на 16 тыс евро по итогам матча Лиги Европы с «МЮ»
Спортивно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала луганскую «Зарю» на 16 тысяч евро за нарушения, допущенные в домашнем матче группового этапа Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Встреча группы A состоялась 8 декабря в Одессе и завершилась победой «МЮ» со счетом 2:0.
«Заря» наказана за следующие нарушения дисциплинарного регламента и правил безопасности УЕФА: использование пиротехники и бросание предметов болельщиками, выход на поле посторонних и блокировка лестничных проходов на стадионе.
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