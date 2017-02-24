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24 февраля 2017, 19:19 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА оштрафовал «Зарю» на 16 тыс евро по итогам матча Лиги Европы с «МЮ»

Спортивно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала луганскую «Зарю» на 16 тысяч евро за нарушения, допущенные в домашнем матче группового этапа Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте УЕФА.

<nobr>Спортивно-этическая</nobr> и дисциплинарная инстанция <span class=error>УЕФА</span> оштрафовала луганскую Зарю на 16 тысяч евро за нарушения допущенные в домашнем матче группового этапа Лиги Европы с английским Манчестер Юнайтед сообщается на официальном сайте <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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Встреча группы A состоялась 8 декабря в Одессе и завершилась победой «МЮ» со счетом 2:0.

«Заря» наказана за следующие нарушения дисциплинарного регламента и правил безопасности УЕФА: использование пиротехники и бросание предметов болельщиками, выход на поле посторонних и блокировка лестничных проходов на стадионе.

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