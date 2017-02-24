«МЮ»: Индиана Джонс в атаке и Особенный без лоска

ТРЕНЕР

Еще полтора года назад мало кто поспорил бы с тем, что Жозе Моуринью — один из лучших, если не лучший тренер в современном футболе. Однако ужасающий провал с «Челси» в сезоне-2015/16 и непростое начало в «МЮ» сбили лоск с португальца. Сложно поддерживать реноме Особенного, когда идешь на шестом месте в премьер-лиге и отстаешь от лидера на 12 очков. Тот факт, что нынешний лидер — именно та команда, из которой уволили Моуринью посередине прошлого сезона за ужасающие результаты, тоже изрядно портит складывавшийся годами имидж.

Справедливости ради отметим, что португалец явно сделал выводы из прошлогоднего кошмара. Да, «МЮ» порядком потрясло на старте сезона, но даже сейчас «красные дьяволы» сохраняют шансы победить во всех турнирах, в которых участвуют. Суперкубок Англии уже выигран. В Кубке английской лиги команда Моуринью через два дня сразится в финале с «Саутгемптоном». В Кубке Англии «Юнайтед» добрался до четвертьфинала, где встретится с «Челси». В Лиге Европы «МЮ» — один из главных фаворитов. Догнать тот же «Челси» в премьер-лиге получится только при фантастическом развитии событий, но от второго места Моуринью отстает всего на 4 очка и вполне может обойти на финише и земляков из «Сити», и «Тоттенхэм», и «Арсенал» с «Ливерпулем». Для первого сезона на новом месте — вполне достойный результат. Хотя от Особенного, конечно же, ждали большего.

ЗВЕЗДА

За Поля Погба «МЮ» заплатил более 100 миллионов евро, а Златан Ибрагимович пришел в клуб бесплатно, на правах свободного агента, но сейчас очевидно, что главная звезда клуба, это не тот, кто стоил дороже всех. Эксцентричный швед забил победный гол уже в первом официальном матче за «красных дьяволов» — благодаря мячу Ибрагимовича был завоеван Суперкубок. В премьер-лиге форвард стартовал с трех голов в двух матчах, и лишь в Лиге Европы чуть припозднился — «простил» «Фейеноорд», но забил победный гол «Заре» во втором туре. Сейчас на счету 35-летнего ветерана 25 голов во всех турнирах. Такой результативностью не может похвастаться ни один из конкурентов Ибрагимовича по чемпионату Англии. Тем более, что в плане хвастовства Златану тоже нет равных. «Я побеждаю везде, куда прихожу. Я как Индиана Джонс», — сообщил недавно швед изумленным журналистам.

ТАКТИКА

За весь сезон Моуринью считанное количество раз отошел от излюбленной схемы 4−2−3−1, да и то в качестве альтернативы выбирал родственную расстановку 4−1−4−1. Но футбол, который «МЮ» показывал на старте сезона, радикально отличается от нынешней игры. Пожалуй, незыблемыми остались только позиции Де Хеа в воротах и Ибрагимовича в роли ударного форварда.

Многострадального Погба перевели из опорной зоны ближе к атаке и у него стало получаться намного больше, чем в начале осени. Основной объем черновой работы сейчас выполняют Эррера и Кэррик. Мхитарян чаще всего выходит на правом краю атаки, а слева чередуются Мата, Рэшфорд и Марсьяль.

Излюбленная четверка защитников Моуринью — Блинд, Рохо, Смоллинг и Валенсия. В Лиге Европы португалец активно применяет ротацию состава, поэтому против «Ростова» вполне может сыграть резервный вратарь Ромеро. В центре защиты мы скорее всего увидим пару Байи — Джоунс, а в середине поля Феллаини, Лингард и даже Швайнштайгер.