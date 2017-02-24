«МЮ»: Индиана Джонс в атаке и Особенный без лоска
«СЭ» о «Манчестере Юнайтед», сопернике «Ростова» в 1/8 финала Лиги Европы.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ТРЕНЕР
Еще полтора года назад мало кто поспорил бы с тем, что Жозе Моуринью — один из лучших, если не лучший тренер в современном футболе. Однако ужасающий провал с «Челси» в сезоне-2015/16 и непростое начало в «МЮ» сбили лоск с португальца. Сложно поддерживать реноме Особенного, когда идешь на шестом месте в
Справедливости ради отметим, что португалец явно сделал выводы из прошлогоднего кошмара. Да, «МЮ» порядком потрясло на старте сезона, но даже сейчас «красные дьяволы» сохраняют шансы победить во всех турнирах, в которых участвуют. Суперкубок Англии уже выигран. В Кубке английской лиги команда Моуринью через два дня сразится в финале с «Саутгемптоном». В Кубке Англии «Юнайтед» добрался до четвертьфинала, где встретится с «Челси». В Лиге Европы «МЮ» — один из главных фаворитов. Догнать тот же «Челси» в
ЗВЕЗДА
За Поля Погба «МЮ» заплатил более 100 миллионов евро, а Златан Ибрагимович пришел в клуб бесплатно, на правах свободного агента, но сейчас очевидно, что главная звезда клуба, это не тот, кто стоил дороже всех. Эксцентричный швед забил победный гол уже в первом официальном матче за «красных дьяволов» — благодаря мячу Ибрагимовича был завоеван Суперкубок. В
ТАКТИКА
За весь сезон Моуринью считанное количество раз отошел от излюбленной схемы 4−2−3−1, да и то в качестве альтернативы выбирал родственную расстановку 4−1−4−1. Но футбол, который «МЮ» показывал на старте сезона, радикально отличается от нынешней игры. Пожалуй, незыблемыми остались только позиции Де Хеа в воротах и Ибрагимовича в роли ударного форварда.
Многострадального Погба перевели из опорной зоны ближе к атаке и у него стало получаться намного больше, чем в начале осени. Основной объем черновой работы сейчас выполняют Эррера и Кэррик. Мхитарян чаще всего выходит на правом краю атаки, а слева чередуются Мата, Рэшфорд и Марсьяль.
Излюбленная четверка защитников Моуринью — Блинд, Рохо, Смоллинг и Валенсия. В Лиге Европы португалец активно применяет ротацию состава, поэтому против «Ростова» вполне может сыграть резервный вратарь Ромеро. В центре защиты мы скорее всего увидим пару Байи — Джоунс, а в середине поля Феллаини, Лингард и даже Швайнштайгер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter