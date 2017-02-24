Луческу: После вылета «Зенита» из Лиги Европы не спал всю ночь

Петербургская команда не сумела пройти «Андерлехт». В первом матче сине-бело-голубые уступили со счётом 0:2, в ответной игре на своём поле вели со счётом 3:0, но в концовке пропустили гол и вылетели из турнира.



«Я не спал всю ночь. Невероятно, что такое случилось. Какие ошибки были допущены… Не понимаю, как так получилось. Ведь мы вели со счётом 3:0, а соперник уже был разбит.



После матча я поздравил игроков в раздевалке с тем, что им удалось отыграть два мяча, пропущенных в первой игре, и призвал сосредоточиться на чемпионате.



Сегодня в Санкт-Петербург прибывает моя жена, и мне будет проще, я уже не буду в одиночестве. Я уже говорил, что буду работать тренером до тех пор, пока у меня есть страсть. И моя страсть не пропала даже после гола на последней минуте, лишившего мою команду выхода в следующую стадию турнира», — цитирует Луческу румынский журналист Даниел Нану на своём сайте.