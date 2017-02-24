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24 февраля 2017, 18:21 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Луческу: После вылета «Зенита» из Лиги Европы не спал всю ночь

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу признался, что не спал всю ночь после вылета из Лиги Европы.

Главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> признался что не спал всю ночь после вылета из Лиги Европы. Увеличить
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© РИА "Новости"

Петербургская команда не сумела пройти «Андерлехт». В первом матче сине-бело-голубые уступили со счётом 0:2, в ответной игре на своём поле вели со счётом 3:0, но в концовке пропустили гол и вылетели из турнира.

«Я не спал всю ночь. Невероятно, что такое случилось. Какие ошибки были допущены… Не понимаю, как так получилось. Ведь мы вели со счётом 3:0, а соперник уже был разбит.

После матча я поздравил игроков в раздевалке с тем, что им удалось отыграть два мяча, пропущенных в первой игре, и призвал сосредоточиться на чемпионате.

Сегодня в Санкт-Петербург прибывает моя жена, и мне будет проще, я уже не буду в одиночестве. Я уже говорил, что буду работать тренером до тех пор, пока у меня есть страсть. И моя страсть не пропала даже после гола на последней минуте, лишившего мою команду выхода в следующую стадию турнира», — цитирует Луческу румынский журналист Даниел Нану на своём сайте.

23.02.2017 21:00 Зрители 17992 плей-офф: 1/16 финала Петровский
Зенит 3:1 Андерлехт
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Рене Вайлер
Голы
24′ Виктор де Паула Жулиану 7
72′ Артем Дзюба (В. Жулиану, Мигел Алвеш Данни) 22
78′ Виктор де Паула Жулиану (А. Дзюба, А. Кокорин) 7
24 Исаак Телин (Б. Найтинк, Л. Дендонкер) 90′
Составы
90+4′ Юрий Лодыгин 1
Александр Анюков 2
Юрий Жирков 81
Доменико Кришито 4
31′ Луиш Нету 13
Виктор де Паула Жулиану 7
Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
41′ Франсиско Фернандес Хави Гарсия 21
89′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Роберт Мак 29
30 Рубен Мартинес
7 Анди Нахар
37 Иван Обрадович
3 Оливье Десхахт
5 Урош Спаич
24 Исаак Телин
31 Юри Тилеманс (к) 29′
32 Леандер Дендонкер 90+3′
11 Александру Кипчу 84′
14 Брам Найтинк
18 Фрэнк Ачеампонг 89′ 81′
17 Тринидад Диего Капель
73 Николае Станчу 73′
10 Массимо Бруно
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 1
7 Угловые 5
12 Фолы 12
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Дамианос Эфтимиадис (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Харалампос Калогеропулос (Греция)
Боковой судья Александрос Аретопулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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