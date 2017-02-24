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24 февраля 2017, 18:17 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Данильянц: Матчи с «МЮ» станут большим праздником для болельщиков «Ростова»

Наставник «Ростова» Иван Данильянц поделился мнением о будущем сопернике команды по 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам жеребьёвки российскому клубу в следующей стадии турнира достался «Манчестере Юнайтед».

«Это достойный, сильный соперник, но в этой фазе турнира иначе быть и не могло. Будем готовиться. Безусловно, будет непросто, как и во всех еврокубковых матчах, в которых мы играли. Это будет большой праздник для болельщиков», — сказал Данильянц в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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