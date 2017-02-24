Данильянц: Матчи с «МЮ» станут большим праздником для болельщиков «Ростова»

По итогам жеребьёвки российскому клубу в следующей стадии турнира достался «Манчестере Юнайтед».



«Это достойный, сильный соперник, но в этой фазе турнира иначе быть и не могло. Будем готовиться. Безусловно, будет непросто, как и во всех еврокубковых матчах, в которых мы играли. Это будет большой праздник для болельщиков», — сказал Данильянц в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.