Моуринью недоволен, что «МЮ» попал на «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой манкунианцы попали на «Ростов».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это плохая жеребьёвка в каждом аспекте. Нас ожидает долгий перелёт в непростой период для “Манчестер Юнайтед”. Плохая жеребьёвка, потому что нам будет противостоять непростой соперник. Они неплохо проявили себя в Лиге чемпионов. “Ростов” хорошо обороняется, хорош в физическом плане, но мы найдём способ, как обыграть их», — цитирует Моуринью Mirror.
Первый матч пройдёт 9 марта в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter