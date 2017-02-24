Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28883694/
24 февраля 2017, 17:41 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Моуринью недоволен, что «МЮ» попал на «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой манкунианцы попали на «Ростов».

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> прокомментировал результат жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы по итогам которой манкунианцы попали на Ростов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это плохая жеребьёвка в каждом аспекте. Нас ожидает долгий перелёт в непростой период для “Манчестер Юнайтед”. Плохая жеребьёвка, потому что нам будет противостоять непростой соперник. Они неплохо проявили себя в Лиге чемпионов. “Ростов” хорошо обороняется, хорош в физическом плане, но мы найдём способ, как обыграть их», — цитирует Моуринью Mirror.

Первый матч пройдёт 9 марта в Ростове-на-Дону. Ответный — 16 марта в Манчестере.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»