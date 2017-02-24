Моуринью недоволен, что «МЮ» попал на «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы

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«Это плохая жеребьёвка в каждом аспекте. Нас ожидает долгий перелёт в непростой период для “Манчестер Юнайтед”. Плохая жеребьёвка, потому что нам будет противостоять непростой соперник. Они неплохо проявили себя в Лиге чемпионов. “Ростов” хорошо обороняется, хорош в физическом плане, но мы найдём способ, как обыграть их», — цитирует Моуринью Mirror.



Первый матч пройдёт 9 марта в Ростове-на-Дону. Ответный — 16 марта в Манчестере.