Кириченко: футболисты "Ростова" приложат все усилия, чтобы пройти МЮ в Лиге Европы

По итогам жеребьевки, прошедшей в пятницу, «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Манчестер Юнайтед».

«Наверное, “Манчестер Юнайтед” — самый сильный соперник, который мог нам достаться, — считает Кириченко. — Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов. Недостатка информации про “Манчестер Юнайтед” точно не будет, будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата».