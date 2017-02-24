Кириченко: Футболисты «Ростова» приложат все усилия, чтобы пройти МЮ в Лиге Европы
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» приложат все усилия, чтобы добиться положительного результата в противостоянии 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед». Такое мнение высказал тренер российской команды Дмитрий Кириченко, слова которого приводит
пресс-служба клуба.
По итогам жеребьевки, прошедшей в пятницу, «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Манчестер Юнайтед».
«Наверное, “Манчестер Юнайтед” — самый сильный соперник, который мог нам достаться, — считает Кириченко. — Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов. Недостатка информации про “Манчестер Юнайтед” точно не будет, будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата».
Первая встреча пройдет 9 марта в
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