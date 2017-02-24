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— Это просто какое-то счастье! — воскликнул Андреев. — Когда еще такое будет? Только недавно играли с «Атлетико», «Баварией». Такое созвездие игроков к нам приезжало! Теперь вот «Манчестер Юнайтед». Я не знаю, когда такое счастье повторится. Может быть, через два миллиона лет?

— То есть довольны итогом жеребьевки?

— Ну конечно! Лучше попадать на «МЮ» или «Лион» с «Ромой», чем на АПОЭЛ или «Генк». Здорово, что нам достался такой именитый клуб.

— Только вот шансов пройти тот же «Генк» было бы гораздо больше.

— По тому, как «Ростов» сейчас играет — особенно в обороне — нет ничего невозможного. Понятно, что с «Генком» было бы легче. «МЮ» — в любом случае это имя. Предстоит непростая, тяжелая дуэль. Зато наши футболисты сыграют на «Олд Траффорд»! Я им по-хорошему завидую. Я был не самым худшим футболистом, но вот на этой арене не играл. Это огромное счастье туда съездить!

— Полагаете, «Ростову» по силам пройти «МЮ»?

— А почему нет? Почему, я вас спрашиваю, нет? Ну зачем мы себя принижаем? Понимаю, если бы там сейчас играли Бекхэм, Скоулз, их тренировал бы Фергюсон. Но это не тот «МЮ». Да, неплохая команда, но….

— Там сейчас Ибрагимович. Реально ли его закрыть?

— В «Ростове» в центре три таких гладиатора — Навас, Мевля, Гранат — стоят, что мало никому не покажется. Легко Златану не будет.

— Думаете?

— Да, мастерства у него, конечно, 8 вагонов, но вот движение уже не то. Можно, наверное, перекрыть за счет грамотной игры. Посмотрим. 9 марта не за горами.

— Предстоящий матч можно рассматривать как дуэль Бердыева и Моуринью?

— Почему Бердыева? Кто находится на тренерской скамье «Ростова»? Дмитрий Кириченко. Я ни в коем случае ничего не хочу сказать, не иронизирую. На бровке стоит Кириченко. Вот и все.

— Но разве не Бердыев определяет игру «Ростова»?

— Пока я вижу, что на бровке стоит Кириченко. Получается, он и главный тренер.

— Из нынешних футболистов «Ростова» кто-то мог бы заиграть в «МЮ»?

— Единственная кандидатура — это Азмун. Но, по-моему, «Манчестер» им не интересуется. По потенциалу иранец ближе остальных к этому уровню. Кто еще? Навасу и Калачеву уже много лет… Еще Полоз может быть интересен английским клубам.

— Рискнете дать прогноз на двухматчевое противостояние «Ростова» с «МЮ»?

— Не люблю я этих прогнозов… Не люблю говорить банально. Но вы можете представить себе, какой супернастрой будет у «Ростова»?! Ответит ли «МЮ» таким же настроем….

— Думаете, что нет?

— Уверен, что не сможет. Для них «Ростов» вряд ли очень серьезный раздражитель. Здесь мотивация может выйти на первый план. А что касается самой игры — то бабушка надвое сказала.

— С оптимизмом смотрите на перспективы дончан?

— Если «Ростов» впятером побежит в контратаку, скорость у них такая приличная! Справится ли «МЮ»? В гостях «Ростову» будет тяжело, а вот дома — все реально.

— Есть надежда, что наш клуб пройдет дальше?

— Да господи, даже если бы нам досталась «Барселона», я бы все равно надеялся!