Сергей Андреев: Почему «Ростов» не пройдет «МЮ»? Там что — Бекхэм играет?
Бывший нападающий СКА и
экс-наставник «Ростсельмаша» прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Дончане сыграют с «Манчестер Юнайтед»: первый матч — в Ростове 9 марта, ответный — в Манчестере через неделю.
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Видимо, что-то случилось...
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— Это просто
— То есть довольны итогом жеребьевки?
— Ну конечно! Лучше попадать на «МЮ» или «Лион» с «Ромой», чем на АПОЭЛ или «Генк». Здорово, что нам достался такой именитый клуб.
— Только вот шансов пройти тот же «Генк» было бы гораздо больше.
— По тому, как «Ростов» сейчас играет — особенно в обороне — нет ничего невозможного. Понятно, что с «Генком» было бы легче. «МЮ» — в любом случае это имя. Предстоит непростая, тяжелая дуэль. Зато наши футболисты сыграют на «Олд Траффорд»! Я им
— Полагаете, «Ростову» по силам пройти «МЮ»?
— А почему нет? Почему, я вас спрашиваю, нет? Ну зачем мы себя принижаем? Понимаю, если бы там сейчас играли Бекхэм, Скоулз, их тренировал бы Фергюсон. Но это не тот «МЮ». Да, неплохая команда, но….
— Там сейчас Ибрагимович. Реально ли его закрыть?
— В «Ростове» в центре три таких гладиатора — Навас, Мевля, Гранат — стоят, что мало никому не покажется. Легко Златану не будет.
— Думаете?
— Да, мастерства у него, конечно, 8 вагонов, но вот движение уже не то. Можно, наверное, перекрыть за счет грамотной игры. Посмотрим. 9 марта не за горами.
— Предстоящий матч можно рассматривать как дуэль Бердыева и Моуринью?
— Почему Бердыева? Кто находится на тренерской скамье «Ростова»? Дмитрий Кириченко. Я ни в коем случае ничего не хочу сказать, не иронизирую. На бровке стоит Кириченко. Вот и все.
— Но разве не Бердыев определяет игру «Ростова»?
— Пока я вижу, что на бровке стоит Кириченко. Получается, он и главный тренер.
— Из нынешних футболистов «Ростова»
— Единственная кандидатура — это Азмун. Но,
— Рискнете дать прогноз на двухматчевое противостояние «Ростова» с «МЮ»?
— Не люблю я этих прогнозов… Не люблю говорить банально. Но вы можете представить себе, какой супернастрой будет у «Ростова»?! Ответит ли «МЮ» таким же настроем….
— Думаете, что нет?
— Уверен, что не сможет. Для них «Ростов» вряд ли очень серьезный раздражитель. Здесь мотивация может выйти на первый план. А что касается самой игры — то бабушка надвое сказала.
— С оптимизмом смотрите на перспективы дончан?
— Если «Ростов» впятером побежит в контратаку, скорость у них такая приличная! Справится ли «МЮ»? В гостях «Ростову» будет тяжело, а вот дома — все реально.
— Есть надежда, что наш клуб пройдет дальше?
— Да господи, даже если бы нам досталась «Барселона», я бы все равно надеялся!
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