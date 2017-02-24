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Вновь кипрский АПОЭЛ сотворил мини-сенсацию, выбив из розыгрыша «Атлетик» из Бильбао. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу островитян, а первая игра была за испанцами 3:2.

Российскому судье досталось обслуживать довольно грубую, бескомпромиссную встречу со множеством фолов. Безбородов под занавес первой 45-минутки назначил одиннадцатиметровый в ворота гостей. Решение вопросов вроде бы не вызвало, однако на послематчевой пресс-конференции тренер басков Эрнесто Вальверде заметил, что арбитр должен был ставить пенальти в ворота киприотов несколько раз.

Удаления произошли уже в тайме втором. На 65-й минуте, при счете 1:0, Безбородов выгнал игрока «Апоэля» Сатириу. Нападающий заработал вторую желтую карточку за опасную игру. Момент почти идентичен эпизоду в матче РФПЛ «Спартак» — «Ростов», когда Безбородов «убрал» Федора Кудряшова за фол в центре поля. Киприоты, видимо, российскую премьер-лигу не смотрят, поэтому решение арбитра вызвало некоторое недоумение у тренерского штаба АПОЭЛа.

Наконец, уже под занавес встречи, рефери достал из кармана вторую желтую и, соответственно, красную карточки, чтобы продемонстрировать их полузащитнику испанцев Итурраспе. Вот здесь ни у кого претензий не возникло: грубый срыв опасной атаки.

Это был 39-й еврокубковый матч. На его счету 13 удалений и столько же назначенных пенальти. В среднем, ровно каждую третью встречу российский арбитр достает красную карточку и показывает на «точку». Следующим командам, которые рассудит Безбородов, нелишне это учесть.