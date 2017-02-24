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24 февраля 2017, 16:06 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Российский след в матче АПОЭЛ — «Атлетик»

Вячеслав Безбородов в матче АПОЭЛ — «Атлетик» показал две красные карточки и назначил пенальти.

Вячеслав <span class=error>Безбородов</span> в матче <span class=error>АПОЭЛ</span> — <span class=error>Атлетик</span> показал две красные карточки и назначил пенальти. Увеличить
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Вновь кипрский АПОЭЛ сотворил мини-сенсацию, выбив из розыгрыша «Атлетик» из Бильбао. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу островитян, а первая игра была за испанцами 3:2.

Российскому судье досталось обслуживать довольно грубую, бескомпромиссную встречу со множеством фолов. Безбородов под занавес первой 45-минутки назначил одиннадцатиметровый в ворота гостей. Решение вопросов вроде бы не вызвало, однако на послематчевой пресс-конференции тренер басков Эрнесто Вальверде заметил, что арбитр должен был ставить пенальти в ворота киприотов несколько раз.

Удаления произошли уже в тайме втором. На 65-й минуте, при счете 1:0, Безбородов выгнал игрока «Апоэля» Сатириу. Нападающий заработал вторую желтую карточку за опасную игру. Момент почти идентичен эпизоду в матче РФПЛ «Спартак» — «Ростов», когда Безбородов «убрал» Федора Кудряшова за фол в центре поля. Киприоты, видимо, российскую премьер-лигу не смотрят, поэтому решение арбитра вызвало некоторое недоумение у тренерского штаба АПОЭЛа.

Наконец, уже под занавес встречи, рефери достал из кармана вторую желтую и, соответственно, красную карточки, чтобы продемонстрировать их полузащитнику испанцев Итурраспе. Вот здесь ни у кого претензий не возникло: грубый срыв опасной атаки.

Это был 39-й еврокубковый матч. На его счету 13 удалений и столько же назначенных пенальти. В среднем, ровно каждую третью встречу российский арбитр достает красную карточку и показывает на «точку». Следующим командам, которые рассудит Безбородов, нелишне это учесть.

23.02.2017 21:00 плей-офф: 1/16 финала GSP
АПОЭЛ 2:0 Атлетик
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Томас Кристиансен Эрнесто Вальверде
Голы
46′ Пьерос Сотириу (Г. Эфрем) 20
54′ Яннис Янниотас 70
Составы
Бой Ватерман 99
Живко Миланов 21
Иньяки Астис 23
Гиоргос Меркис 30
56′ Николас Иоанну 44
Нуну Мораиш (к) 26
43′ 65′ Пьерос Сотириу 20
Яннис Янниотас 70
71′ Георге Эфрем 7
Сакраменто Виейра Вандер 77
76′ Оливейра Франку Винисиус 16
Лоренцо Эбесилио 6
61′ Давид Барраль 17
87′ Игор Де Камаргу 9
1 Горка Ираисос (к) 90+4′
24 Микель Баленсиага
27 Йерай Альварес
6 Микель Сан-Хосе
7 Беньят Эчеварриа
22 Эскудеро Рауль Гарсия 45+1′
19 Гоньи Икер Муниаин
15 Иньяки Уильямс
16 Хавьер Эчейта 70′
8 Андер Итурраспе 75′ 90′
10 Оскар Де Маркос 79′ 53′
25 Сабин Мерино
14 Маркель Сусаэта 57′
28 Асьер Вильялибре
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 20
3 Удары в створ 6
0 Угловые 10
21 Фолы 19
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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