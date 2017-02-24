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24 февраля 2017, 16:06 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Гамула: Футболисты «Ростова» не будут дрожать перед «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футболисты «Ростова» проведут матчи против английского «Манчестер Юнайтед» на достаточно высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула.

По итогам жеребьевки «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Манчестер Юнайтед».

«Хотели самого сильного соперника — получили. Нам все равно, с кем играть. Интересно посмотреть, на что мы сегодня готовы. Я уверен, что наши ребята не будут дрожать, проведут матчи на достаточно высоком уровне и побьются за выход в следующий круг», — сказал Гамула.

«Будем надеяться, что мы сломаем футбольные стереотипы, когда все начинают дрожать при появлении большого клуба. Это большой подарок для наших болельщиков — “Бавария”, “Атлетико”, теперь “Манчестер”. “Ростов” на коне!» — добавил Гамула.

Первая встреча пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону, ответная — 16 марта в Манчестере.

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