Гамула: Футболисты «Ростова» не будут дрожать перед «Манчестер Юнайтед»

По итогам жеребьевки «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Манчестер Юнайтед».

«Хотели самого сильного соперника — получили. Нам все равно, с кем играть. Интересно посмотреть, на что мы сегодня готовы. Я уверен, что наши ребята не будут дрожать, проведут матчи на достаточно высоком уровне и побьются за выход в следующий круг», — сказал Гамула.

«Будем надеяться, что мы сломаем футбольные стереотипы, когда все начинают дрожать при появлении большого клуба. Это большой подарок для наших болельщиков — “Бавария”, “Атлетико”, теперь “Манчестер”. “Ростов” на коне!» — добавил Гамула.