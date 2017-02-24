Геннадий Орлов: Тренер должен был помочь «Зениту»

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— Обидно, досадно… «Зенит» забил три мяча, все игроки отдали все свои силы на поле, — сказал Орлов. — Такая самоотдача! Но здесь еще и тренер должен был помочь команде.

— Не помог?

— Луческу не угадал с заменой в концовке. Данни — капитан команды. Подразумевается, что последним должен покинуть корабль. Португалец уже сказал, что у него нет претензий по своей замене. Конечно, он подустал. Но в то же время — останься он на поле — глядишь, все было бы иначе. Ведь Данни одной точной передачей может все поменять. С ним у питерцев появилась культура игры, паса. Сколько комбинаций «Зенит» провел с его участием, как он вел игру! И убрать такого футболиста — это рискованно. Мне кажется, сейчас Мирча себя критикует за этот ход. Он-то больше всех пострадал. С хорошей командой вылететь из Лиги Европы….

— Кто виноват в пропущенном голе?

— «Андерлехт» выпустил в концовке высоченного защитника. Но было же понятно, что он пойдет в чужую штрафную! В итоге он переиграл зенитовцев в воздухе… Но почему Луческу не пришла в голову мысль выпустить еще одного центрального защитника? Мак, вышедший на поле, заточен на атаку. И он не доиграл в том роковом эпизоде. Из-под него пошел навес в штрафную. Да он должен был прыгнуть, как тигр, закрыть собой эту передачу! А Роберт как бы обозначил борьбу, особенно не напрягся. То есть он не вписался в игру. Нужно было выпустить исполнителя наподобие Игоря Денисова, который дерется за каждый мяч. Или посмотрите на Калачева в «Ростове». Боец! А Мак ничем себя не проявил….

— В общем, налицо тактический просчет Мистера?

— Под этого высокого игрока бельгийцев нужно было выпускать еще одного защитника. Помню, когда Моуринью с «Интером» выиграл Лигу чемпионов. Он пять человек ставил в штрафной и удерживал преимущество. Пять! Надо же играть на результат. О каком изяществе и красоте может идти речь, если нужно удержать 3:0! Вот здесь Луческу и должен был проявить свое искусство. Укрепить оборону! Просчет на последней минуте… А вышел Мак.

— Кто, на ваш взгляд, был лучшим вчера на поле?

— Анюков был лучшим! Провел отличный матч! Но почему Луческу не выпустил Александра неделю назад в Брюсселе? Что, думаете, Анюков находился не в тех кондициях? Да нет, конечно! Просто тренер тогда явно не угадал с составом. Опять же просчет.

— Иванович теперь, думаете, будет играть в центре обороны?

— Постойте. Давайте еще посмотрим. Ивановичу еще нужно пробиться в состав. В первой игре он совершил грубую ошибку. Когда он только приехал в «Зенит», сказал, что полностью готов физически. Ему предложили какое-то время побегать по кругу, набрать немного форму. Но Бранислав заявил, что готов сразу же тренироваться наравне со всеми.

Но вот только в Брюсселе он оказался не готов. В футбол играют живые люди, а не титулы. В Бельгии тренер, может быть, поверил в магию имени Ивановича. Ведь Мирча видел, что Анюков был готов великолепно! А его оставили в запасе… И потом, как вчера взаимодействовали Анюков и Кокорин.

— Закрыли Ачеампонга?

— Да, его не было видно! Анюков «съел» его, а Кокорин помогал. На противоположном фланге здорово действовал Жирков. Ему помогали центральные полузащитники, сюда же иногда приходил защищаться Данни. То есть команда сделала правильные выводы из поражения в Брюсселе, провела огромную работу. Подготовились к матчу и сами себя наказали в концовке. Эх….