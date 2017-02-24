Геннадий Орлов: Тренер должен был помочь «Зениту»
У известного телекомментатора Геннадия Орлова есть вопросы к главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу по вчерашнему ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы.
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— Обидно, досадно… «Зенит» забил три мяча, все игроки отдали все свои силы на поле, — сказал Орлов. — Такая самоотдача! Но здесь еще и тренер должен был помочь команде.
— Не помог?
— Луческу не угадал с заменой в концовке. Данни — капитан команды. Подразумевается, что последним должен покинуть корабль. Португалец уже сказал, что у него нет претензий по своей замене. Конечно, он подустал. Но в то же время — останься он на поле — глядишь, все было бы иначе. Ведь Данни одной точной передачей может все поменять. С ним у питерцев появилась культура игры, паса. Сколько комбинаций «Зенит» провел с его участием, как он вел игру! И убрать такого футболиста — это рискованно. Мне кажется, сейчас Мирча себя критикует за этот ход.
— Кто виноват в пропущенном голе?
— «Андерлехт» выпустил в концовке высоченного защитника. Но было же понятно, что он пойдет в чужую штрафную! В итоге он переиграл зенитовцев в воздухе… Но почему Луческу не пришла в голову мысль выпустить еще одного центрального защитника? Мак, вышедший на поле, заточен на атаку. И он не доиграл в том роковом эпизоде.
— В общем, налицо тактический просчет Мистера?
— Под этого высокого игрока бельгийцев нужно было выпускать еще одного защитника. Помню, когда Моуринью с «Интером» выиграл Лигу чемпионов. Он пять человек ставил в штрафной и удерживал преимущество. Пять! Надо же играть на результат. О каком изяществе и красоте может идти речь, если нужно удержать 3:0! Вот здесь Луческу и должен был проявить свое искусство. Укрепить оборону! Просчет на последней минуте… А вышел Мак.
— Кто, на ваш взгляд, был лучшим вчера на поле?
— Анюков был лучшим! Провел отличный матч! Но почему Луческу не выпустил Александра неделю назад в Брюсселе? Что, думаете, Анюков находился не в тех кондициях? Да нет, конечно! Просто тренер тогда явно не угадал с составом. Опять же просчет.
— Иванович теперь, думаете, будет играть в центре обороны?
— Постойте. Давайте еще посмотрим. Ивановичу еще нужно пробиться в состав. В первой игре он совершил грубую ошибку. Когда он только приехал в «Зенит», сказал, что полностью готов физически. Ему предложили
Но вот только в Брюсселе он оказался не готов. В футбол играют живые люди, а не титулы. В Бельгии тренер, может быть, поверил в магию имени Ивановича. Ведь Мирча видел, что Анюков был готов великолепно! А его оставили в запасе… И потом, как вчера взаимодействовали Анюков и Кокорин.
— Закрыли Ачеампонга?
— Да, его не было видно! Анюков «съел» его, а Кокорин помогал. На противоположном фланге здорово действовал Жирков. Ему помогали центральные полузащитники, сюда же иногда приходил защищаться Данни. То есть команда сделала правильные выводы из поражения в Брюсселе, провела огромную работу. Подготовились к матчу и сами себя наказали в концовке. Эх….
|23.02.2017 21:00
|Зрители 17992
|плей-офф: 1/16 финала
|Петровский
|Мирча Луческу
|Рене Вайлер
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос (Греция)
|Боковой судья
|Дамианос Эфтимиадис (Греция)
|Боковой судья
|Поликронис Костарас (Греция)
|Боковой судья
|Харалампос Калогеропулос (Греция)
|Боковой судья
|Александрос Аретопулос (Греция)
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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