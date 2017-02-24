Определились соперники российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы
«Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» встретится с испанской «Сельтой».
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Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, ответные — 16 марта. Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет 17 марта. Финал турнира 24 мая примет Friends Arena в Стокгольме.
«Ростов» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграл вничью с пражской «Спартой» (1:1) и впервые в истории вышел в 1/8 финала турнира. В первой встрече российский клуб разгромил соперника со счетом 4:0. Для «Ростова» эта победа стала самой крупной в еврокубках. Ранее лучшим результатом команды был разгром амстердамского «Аякса» в ответном матче раунда
В шести матчах Лиги чемпионов нынешнего сезона «Ростов» набрал пять очков и занял третье место в группе D, обогнав на три балла голландский ПСВ. Ростовский клуб впервые в истории добрался до
«Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграл вничью с турецким «Фенербахче» (1:1) и также впервые в истории вышел в 1/8 финала турнира. В первой встрече команда Игоря Шалимова победила дома со счетом 1:0.
В нынешнем сезоне «Краснодар» занял второе место в группе I Лиги Европы. «Шальке» с 15 очками вышел в
«Краснодар» выступает в еврокубках в третий раз в своей истории. Ранее лучшим результатом клуба был выход в 1/16 Лиги Европы. В прошлом сезоне краснодарцы в первом раунде
«Зенит», также принимавший участие в
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