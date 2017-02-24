Определились соперники российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы

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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии турнира Россию будут представлять два клуба. Соперником «Ростова» стал «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» сыграет с испанской «Сельтой». «Ростов» первый матч проведет дома, «Краснодар» начнет выступление во втором раунде плей-офф на выезде.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, ответные — 16 марта. Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет 17 марта. Финал турнира 24 мая примет Friends Arena в Стокгольме.

«Ростов» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграл вничью с пражской «Спартой» (1:1) и впервые в истории вышел в 1/8 финала турнира. В первой встрече российский клуб разгромил соперника со счетом 4:0. Для «Ростова» эта победа стала самой крупной в еврокубках. Ранее лучшим результатом команды был разгром амстердамского «Аякса» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона (4:1).

В шести матчах Лиги чемпионов нынешнего сезона «Ростов» набрал пять очков и занял третье место в группе D, обогнав на три балла голландский ПСВ. Ростовский клуб впервые в истории добрался до плей-офф еврокубков.

«Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграл вничью с турецким «Фенербахче» (1:1) и также впервые в истории вышел в 1/8 финала турнира. В первой встрече команда Игоря Шалимова победила дома со счетом 1:0.

фоторепортаж «Ростов» и «Зенит» провели матчи в Лиге Европы Петербургский клуб пропустил гол от «Андерлехта» в концовке матча и покинул Лигу Европы.

В нынешнем сезоне «Краснодар» занял второе место в группе I Лиги Европы. «Шальке» с 15 очками вышел в плей-офф с первого места. «Краснодар» и «Зальцбург» набрали по семь баллов, но за счет преимущества по личным встречам (1:0, 1:1) путевку в плей-офф получил российский клуб.

«Краснодар» выступает в еврокубках в третий раз в своей истории. Ранее лучшим результатом клуба был выход в 1/16 Лиги Европы. В прошлом сезоне краснодарцы в первом раунде плей-офф уступили чешской «Спарте» — 0:1 на выезде и 0:3 дома.

«Зенит», также принимавший участие в плей-офф Лиги Европы, накануне вылетел из турнира. В ответном матче 1/16 финала против бельгийского «Андерлехта» петербургский клуб дома победил со счетом 3:1. Неделю назад команда Мирчи Луческу уступили на выезде (0:2). По сумме двух встреч за счет гола, забитого на выезде, в 1/8 финала вышел «Андерлехт».

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