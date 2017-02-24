Стерлинг — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает
пресс-служба УЕФА.
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22-летний англичанин в матче 1/8 финала турнира против «Монако» (5:3) отметился голом и голевой передачей.
Ответный матч между «Монако» и «Манчестер Сити» состоится 15 марта на стадионе «Луи II».
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