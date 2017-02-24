МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал шотландский «Селтик» на €19 тысяч за поведение болельщиков во время гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.