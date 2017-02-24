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24 февраля 2017, 14:53 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Стерлинг — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Нападающий Манчестер Сити <span class=error>Рахим</span> Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Увеличить
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22-летний англичанин в матче 1/8 финала турнира против «Монако» (5:3) отметился голом и голевой передачей.

Ответный матч между «Монако» и «Манчестер Сити» состоится 15 марта на стадионе «Луи II».

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