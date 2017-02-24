Украина завершила еврокубковый сезон на 8-м месте в рейтинге УЕФА

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Пять украинских клубов за сезон 2016/17 набрали 5,500 балла. Всего же на счету Украины за последние пять сезонов — 2012/13−2016/17 — 42,633 балла.

Украина по-прежнему опережает Бельгию (40,000) и замыкающую Топ-10 Турцию (38,000).

Лидером рейтинга с большим отрывом является Испания, у которой почти 100 баллов (99,998). Далее идут Германия (77,498), Англия (73,391), Италия (70,998), Франция (53,999), Россия (50,332) и Португалия (49,332).

Как сообщал УНИАН, накануне донецкий «Шахтер» проиграл испанской «Сельте» в дополнительное время (0:2) и последним из украинских клубов выбыл из борьбы в еврокубках сезона 2016/17.