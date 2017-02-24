УЕФА оштрафовал «Селтик» на €19 тыс. за поведение болельщиков
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал шотландский «Селтик» на €19 тысяч за поведение болельщиков во время гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити». Об этом сообщает
пресс-служба УЕФА.
Встреча прошла 6 декабря. Отмечается, что санкции применены в связи с тем, что фанаты бросали на поле файеры.
«Селтик» занял четвертое место в группе и закончил выступление в турнире.
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