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24 февраля 2017, 13:37 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА оштрафовал «Селтик» на €19 тыс. за поведение болельщиков

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал шотландский «Селтик» на €19 тысяч за поведение болельщиков во время гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча прошла 6 декабря. Отмечается, что санкции применены в связи с тем, что фанаты бросали на поле файеры.

«Селтик» занял четвертое место в группе и закончил выступление в турнире.

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