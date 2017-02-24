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24 февраля 2017, 13:10 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Кержаков: Вылет из Лиги Европы не дает «Зениту» гарантий успешного выступления в РФПЛ

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Вылет из Лиги Европы не дает гарантий, что победы в чемпионате России по футболу будут проще даваться «Зениту». Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал нападающий «Зенита» Александр Кержаков.

Игрок Андерлехта Леандер Дендонкер игрок Зенита Артём Дзюба и игрок Андерлехта Урош Спаич (слева направо). Увеличить
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© РИА "Новости"

В четверг «Зенит» обыграл бельгийский «Андерлехт» со счетом 3:1, но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы. В Брюсселе сине-бело-голубые проиграли со счетом 0:2.

«Очевидно, теперь у нас будет больше времени на восстановление между матчами. Естественно, никто не задавался целью вылетать из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате. Никто не дает никаких гарантий и нет уверенности в том, что команда обязательно будет побеждать в чемпионате России, не играя в Лиге Европы. Примерно все то же самое», — сказал Кержаков.

«Наверное, морально сейчас всем тяжелее. Но ребята — профессионалы, они с этим справятся», — добавил нападающий.

«Зенит» пропустил мяч, не пустивший команду в следующий раунд, на 90-й минуте встречи с «Андерлехтом». «У меня не было сомнений, что мы выиграем матч, и практически не было сомнений, что мы пройдем дальше. Я знаю силу команды и адекватно оцениваю все, что происходит, поэтому я был уверен, что “Зенит” забьет два мяча. При счете 3:0 я был уверен, что мы завершим матч с нужным результатом, но не хватило концентрации на долю секунды», — отметил Кержаков.

«Но нельзя и не сказать приятных слов в сторону “Андерлехта”, потому что они бились до конца, не опустили руки, хотя это вполне могло произойти. Ну и в моменте с голом они переиграли своих оппонентов по позиции», — добавил собеседник ТАСС.

Первый тур весенней части будет очень важным

Следующий матч «Зенит» проведет 4 марта. В первом туре весенней части чемпионата России команда в Москве сыграет с ЦСКА.

«Поражения всегда воспринимаются тяжело. Матч с ЦСКА будет очень важным. Если будем продолжать в том же духе, держать ту же линию, что и в ответном матче с “Андерлехтом”, то и результат будет положительный. Нужно правильно на это отреагировать и все доказать игрой в чемпионате», — отметил Кержаков.

«Спартак» на следующий день после нас играет с «Краснодаром», так что это будет очень важный тур, — сказал Кержаков в заключение.

После 17 туров «Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на пять очков.

23.02.2017 21:00 Зрители 17992 плей-офф: 1/16 финала Петровский
Зенит 3:1 Андерлехт
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Рене Вайлер
Голы
24′ Виктор де Паула Жулиану 7
72′ Артем Дзюба (В. Жулиану, Мигел Алвеш Данни) 22
78′ Виктор де Паула Жулиану (А. Дзюба, А. Кокорин) 7
24 Исаак Телин (Б. Найтинк, Л. Дендонкер) 90′
Составы
90+4′ Юрий Лодыгин 1
Александр Анюков 2
Юрий Жирков 81
Доменико Кришито 4
31′ Луиш Нету 13
Виктор де Паула Жулиану 7
Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
41′ Франсиско Фернандес Хави Гарсия 21
89′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Роберт Мак 29
30 Рубен Мартинес
7 Анди Нахар
37 Иван Обрадович
3 Оливье Десхахт
5 Урош Спаич
24 Исаак Телин
31 Юри Тилеманс (к) 29′
32 Леандер Дендонкер 90+3′
11 Александру Кипчу 84′
14 Брам Найтинк
18 Фрэнк Ачеампонг 89′ 81′
17 Тринидад Диего Капель
73 Николае Станчу 73′
10 Массимо Бруно
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 1
7 Угловые 5
12 Фолы 12
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Дамианос Эфтимиадис (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Харалампос Калогеропулос (Греция)
Боковой судья Александрос Аретопулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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