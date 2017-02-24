Кержаков: вылет из Лиги Европы не дает "Зениту" гарантий успешного выступления в РФПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг «Зенит» обыграл бельгийский «Андерлехт» со счетом 3:1, но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы. В Брюсселе сине-бело-голубые проиграли со счетом 0:2.

«Очевидно, теперь у нас будет больше времени на восстановление между матчами. Естественно, никто не задавался целью вылетать из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате. Никто не дает никаких гарантий и нет уверенности в том, что команда обязательно будет побеждать в чемпионате России, не играя в Лиге Европы. Примерно все то же самое», — сказал Кержаков.

«Наверное, морально сейчас всем тяжелее. Но ребята — профессионалы, они с этим справятся», — добавил нападающий.

«Зенит» пропустил мяч, не пустивший команду в следующий раунд, на 90-й минуте встречи с «Андерлехтом». «У меня не было сомнений, что мы выиграем матч, и практически не было сомнений, что мы пройдем дальше. Я знаю силу команды и адекватно оцениваю все, что происходит, поэтому я был уверен, что “Зенит” забьет два мяча. При счете 3:0 я был уверен, что мы завершим матч с нужным результатом, но не хватило концентрации на долю секунды», — отметил Кержаков.

«Но нельзя и не сказать приятных слов в сторону “Андерлехта”, потому что они бились до конца, не опустили руки, хотя это вполне могло произойти. Ну и в моменте с голом они переиграли своих оппонентов по позиции», — добавил собеседник ТАСС.

Первый тур весенней части будет очень важным

Следующий матч «Зенит» проведет 4 марта. В первом туре весенней части чемпионата России команда в Москве сыграет с ЦСКА.

«Поражения всегда воспринимаются тяжело. Матч с ЦСКА будет очень важным. Если будем продолжать в том же духе, держать ту же линию, что и в ответном матче с “Андерлехтом”, то и результат будет положительный. Нужно правильно на это отреагировать и все доказать игрой в чемпионате», — отметил Кержаков.

«Спартак» на следующий день после нас играет с «Краснодаром», так что это будет очень важный тур, — сказал Кержаков в заключение.

После 17 туров «Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на пять очков.