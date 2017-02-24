Ринат Билялетдинов: Теперь чемпионская гонка «Зенита» со «Спартаком» будет очень жесткой
Итоги выступления наших клубов в 1/16 финала Лиги Европы подвел бывший главный тренер «Рубина».
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Видимо, что-то случилось...
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— Чего не хватило «Зениту» для выхода в 1/8 финала?
— Все банально. Усталость, потеря концентрации и невнимательность на последних минутах обернулись пропущенным голом. Прервать фланговую подачу было сложно, а вот расположились в штрафной игроки «Зенита» неправильно. Когда «Андерлехт» выпустил на замену высоченного Найтинка, пожалуй, стоило сдвинуть в эту зону Хави Гарсию.
— Были в концовке нехорошие предчувствия?
— Наоборот, думал, четвертый забьют! «Зенит» полностью контролировал игру, не собирался закрываться, лез в атаку. «Андерлехт» же при счете 0:3 пошел
— Один удар в створ — и до свидания.
— Жалко «Зенит». По игре команда точно заслуживала пройти дальше. Мне очень понравился Жулиану. Не только потому, что два гола забил. В атаке вообще многое на нем завязано. Хорош был и Дзюба. Старался, давил, хотя в
— А Кокорин?
— В этот раз выглядел неплохо. Было движение, из атакующего рисунка не выпадал, сзади — без ляпов. Игра Данни тоже оставила приятное впечатление.
— Он полностью восстановился?
— Вроде все при нем — техника, резкость, креатив. Но как поведет себя коленный сустав под нагрузкой?
— Иванович и Эрнани в запасе — это надолго?
— Эрнани меня мало волнует. Гораздо больше тревожит судьба Шатова, Юсупова, Могилевца, который отказался продлевать контракт с «Зенитом». Что с
— Давайте теперь о «Ростове».
— Он и в Праге мог выиграть, если б после удаления защитника Намойнесу не включил
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— У парня хорошие данные, но минимум опыта. Когда вратарь начинает метаться по штрафной, это значит — не хватает уверенности. Надеюсь, к 1/8 финала Джанаев будет в строю.
— Есть у «Ростова» слабые места?
— Явных — нет. Схема «Ростова», который играет вторым номером, напоминает сжатую пружину. Расчет на грамотные действия в обороне, прессинг, быстрые контратаки. При потере мяча три центральных полузащитника — Нобоа, Гацкан и Ерохин часто не успевают охватить всю ширину поля. И команда сразу начинает прижиматься к своим воротам. Мне кажется, в Лиге Европы «Ростову» будет сложно противостоять сопернику, который способен 90 минут поддерживать высокий темп. Наши клубы в принципе к подобной игре не привыкли. Потому что в российском чемпионате очень мало матчей на таких скоростях.
— В кого сейчас веры больше — в «Краснодар» или «Ростов»?
— У каждой команды свои козыри. Но у «Краснодара» в атаке они, на мой взгляд, предпочтительнее.
— Это почему же?
— Атаки «Ростова» легче предугадываются. «Краснодар» впереди смотрится поинтереснее. Вообще оба матча против «Фенербахче» обнадежили. Такого серьезного соперника «Краснодар» прошел на удивление спокойно и уверенно. Смущает одно….
— Что же?
— Не считая Смолова, Крицюка и отчасти Газинского, на виду только легионеры — Каборе, Гранквист, Налду, Вандерсон. Плюс два новичка Классон и Рамирес, которые тоже здорово вписались в игру. А что же наши?
— Мамаев, Измайлов и Торбинский пока травмированы.
— Я в курсе. Хочется, чтоб эти ребята поскорее вернулись на поле. Тогда «Краснодар» станет еще сильнее.
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