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24 февраля 2017, 12:35 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Ринат Билялетдинов: Теперь чемпионская гонка «Зенита» со «Спартаком» будет очень жесткой

Итоги выступления наших клубов в 1/16 финала Лиги Европы подвел бывший главный тренер «Рубина».

Итоги выступления наших клубов в 1/16 финала Лиги Европы подвел бывший главный тренер Рубина. Увеличить
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© РИА "Новости"

— Чего не хватило «Зениту» для выхода в 1/8 финала?

— Все банально. Усталость, потеря концентрации и невнимательность на последних минутах обернулись пропущенным голом. Прервать фланговую подачу было сложно, а вот расположились в штрафной игроки «Зенита» неправильно. Когда «Андерлехт» выпустил на замену высоченного Найтинка, пожалуй, стоило сдвинуть в эту зону Хави Гарсию. Он-то помощнее, чем Кришито и Нету, лучше играет вверху. Впрочем, задним числом рассуждать легко….

— Были в концовке нехорошие предчувствия?

— Наоборот, думал, четвертый забьют! «Зенит» полностью контролировал игру, не собирался закрываться, лез в атаку. «Андерлехт» же при счете 0:3 пошел ва-банк. Даже 35-летний защитник Десхахт, который третий гол привез, рванул вперед. Казалось, вот он шанс — подловить соперника на контратаке! Вместо этого получили мяч в свои ворота. Самое обидное, у бельгийцев за 90 минут и моментов-то не было.

— Один удар в створ — и до свидания.

— Жалко «Зенит». По игре команда точно заслуживала пройти дальше. Мне очень понравился Жулиану. Не только потому, что два гола забил. В атаке вообще многое на нем завязано. Хорош был и Дзюба. Старался, давил, хотя в каких-то эпизодах мог сыграть поострее.

— А Кокорин?

— В этот раз выглядел неплохо. Было движение, из атакующего рисунка не выпадал, сзади — без ляпов. Игра Данни тоже оставила приятное впечатление.

— Он полностью восстановился?

— Вроде все при нем — техника, резкость, креатив. Но как поведет себя коленный сустав под нагрузкой? Все-таки столько операций, возраст… Да и конкуренция в «Зените» будь здоров. Шатов на скамейке сидеть не согласится, есть Мак, зимой еще Молло купили. В распоряжении Луческу как никогда много футболистов. Наверное, исходил из того, что придется долго вести борьбу на два фронта. Но сейчас у «Зенита» остался один турнир. И чемпионская гонка со «Спартаком» будет очень жесткой.

— Иванович и Эрнани в запасе — это надолго?

— Эрнани меня мало волнует. Гораздо больше тревожит судьба Шатова, Юсупова, Могилевца, который отказался продлевать контракт с «Зенитом». Что с ними-то будет? Иванович же, когда наберет форму, вернется в состав. Добавит мощи в центр обороны. А то после ухода Гарая он явно проседает.

— Давайте теперь о «Ростове».

— Он и в Праге мог выиграть, если б после удаления защитника Намойнесу не включил эконом-режим. Упрекнуть за это «Ростов» язык не повернется — когда на выезде по итогам двух матчей ведешь 5:0, неизбежно наступает самоуспокоенность. Чехи толком ничего не создали. В отличие от того же «Андерлехта», нет у них индивидуально сильных футболистов, с хитринкой. Таких, как Ачеампонг, например. В итоге самой яркой фигурой в «Спарте» оказался наш Слава Караваев. Для него-то матч против «Ростова» точно не рядовой. Он и гол прекрасный забил, и на общем неспешном фоне выделялся активностью.

— Из-за травмы Джанаева второй матч подряд играл 22-летний Никита Медведев…

— У парня хорошие данные, но минимум опыта. Когда вратарь начинает метаться по штрафной, это значит — не хватает уверенности. Надеюсь, к 1/8 финала Джанаев будет в строю.

— Есть у «Ростова» слабые места?

— Явных — нет. Схема «Ростова», который играет вторым номером, напоминает сжатую пружину. Расчет на грамотные действия в обороне, прессинг, быстрые контратаки. При потере мяча три центральных полузащитника — Нобоа, Гацкан и Ерохин часто не успевают охватить всю ширину поля. И команда сразу начинает прижиматься к своим воротам. Мне кажется, в Лиге Европы «Ростову» будет сложно противостоять сопернику, который способен 90 минут поддерживать высокий темп. Наши клубы в принципе к подобной игре не привыкли. Потому что в российском чемпионате очень мало матчей на таких скоростях.

— В кого сейчас веры больше — в «Краснодар» или «Ростов»?

— У каждой команды свои козыри. Но у «Краснодара» в атаке они, на мой взгляд, предпочтительнее.

— Это почему же?

— Атаки «Ростова» легче предугадываются. «Краснодар» впереди смотрится поинтереснее. Вообще оба матча против «Фенербахче» обнадежили. Такого серьезного соперника «Краснодар» прошел на удивление спокойно и уверенно. Смущает одно….

— Что же?

— Не считая Смолова, Крицюка и отчасти Газинского, на виду только легионеры — Каборе, Гранквист, Налду, Вандерсон. Плюс два новичка Классон и Рамирес, которые тоже здорово вписались в игру. А что же наши?

— Мамаев, Измайлов и Торбинский пока травмированы.

— Я в курсе. Хочется, чтоб эти ребята поскорее вернулись на поле. Тогда «Краснодар» станет еще сильнее.

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