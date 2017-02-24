Оляс: Предпочитаю, чтобы «Лион» сыграл с «МЮ» в финале Лиги Европы
Президент «Лиона»
Жан-Мишель Оляс оценил шансы своей команды в борьбе за трофей Лиги Европы. Накануне «ткачи» разгромили «АЗ Алкмар» (7:1) и вышли в 1/8 финала турнира.
«Хочу поздравить всех игроков, которые добыли путёвку 1/8 финала Лиги Европы. Также спасибо болельщикам, которые были рядом. У “Лиона” есть шанс завершить турнир на подиуме и даже выиграть его. Сделаем всё возможное, чтобы попасть туда. Один из наших игроков хочет сыграть с “МЮ” в следующем раунде, я бы предпочёл встретиться в финале. Но есть много других хороших команд», — цитирует Оляса
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля.
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