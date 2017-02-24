Оляс: Предпочитаю, чтобы «Лион» сыграл с «МЮ» в финале Лиги Европы

«Хочу поздравить всех игроков, которые добыли путёвку 1/8 финала Лиги Европы. Также спасибо болельщикам, которые были рядом. У “Лиона” есть шанс завершить турнир на подиуме и даже выиграть его. Сделаем всё возможное, чтобы попасть туда. Один из наших игроков хочет сыграть с “МЮ” в следующем раунде, я бы предпочёл встретиться в финале. Но есть много других хороших команд», — цитирует Оляса пресс-служба «Лиона».



Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля.