Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28880862/
24 февраля 2017, 12:04 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Жулиано: Сложно подобрать слова, насколько подавлены игроки «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).

Игрок Андерлехта Леандер Дендонкер игрок Зенита Артём Дзюба и игрок Андерлехта Урош Спаич (слева направо). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

— Мы провели практически идеальный матч, забили три мяча, которые были необходимы для выхода в следующую стадию турнира. К сожалению, удержать победный счет не смогли: на последней минуте «Андерлехт» воспользовался своим шансом. Мы понимали, что соперник перейдет на длинные передачи, и все-таки допустили ошибку в обороне, одного игрока оставили свободным.

Сейчас сложно подобрать слова, насколько мы подавлены. Тем не менее поле покидали с поднятыми головами, поскольку для победы сделали все, что было в наших силах, — приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита».

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил Исаак Кисе Телин.

По сумме двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом поле.

В первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало — в 15:00.

23.02.2017 21:00 Зрители 17992 плей-офф: 1/16 финала Петровский
Зенит 3:1 Андерлехт
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Рене Вайлер
Голы
24′ Виктор де Паула Жулиану 7
72′ Артем Дзюба (В. Жулиану, Мигел Алвеш Данни) 22
78′ Виктор де Паула Жулиану (А. Дзюба, А. Кокорин) 7
24 Исаак Телин (Б. Найтинк, Л. Дендонкер) 90′
Составы
90+4′ Юрий Лодыгин 1
Александр Анюков 2
Юрий Жирков 81
Доменико Кришито 4
31′ Луиш Нету 13
Виктор де Паула Жулиану 7
Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
41′ Франсиско Фернандес Хави Гарсия 21
89′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Роберт Мак 29
30 Рубен Мартинес
7 Анди Нахар
37 Иван Обрадович
3 Оливье Десхахт
5 Урош Спаич
24 Исаак Телин
31 Юри Тилеманс (к) 29′
32 Леандер Дендонкер 90+3′
11 Александру Кипчу 84′
14 Брам Найтинк
18 Фрэнк Ачеампонг 89′ 81′
17 Тринидад Диего Капель
73 Николае Станчу 73′
10 Массимо Бруно
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 1
7 Угловые 5
12 Фолы 12
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Дамианос Эфтимиадис (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Харалампос Калогеропулос (Греция)
Боковой судья Александрос Аретопулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Андерлехт
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

«Известно, что Митрион — алкоголик». Американские фанаты ММА – о срыве боя Емельяненко – Митрион

Павел Буре: Американское гражданство мне не нужно и вот почему...

Как тренировался главный индеец СССР Гойко Митич и где он сейчас