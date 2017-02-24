Жулиано: Сложно подобрать слова, насколько подавлены игроки «Зенита»

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— Мы провели практически идеальный матч, забили три мяча, которые были необходимы для выхода в следующую стадию турнира. К сожалению, удержать победный счет не смогли: на последней минуте «Андерлехт» воспользовался своим шансом. Мы понимали, что соперник перейдет на длинные передачи, и все-таки допустили ошибку в обороне, одного игрока оставили свободным.

Сейчас сложно подобрать слова, насколько мы подавлены. Тем не менее поле покидали с поднятыми головами, поскольку для победы сделали все, что было в наших силах, — приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита».

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил Исаак Кисе Телин.

По сумме двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом поле.

В первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало — в 15:00.