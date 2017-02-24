Геннадий Орлов: «Андерлехт» забил «Зениту» из-за тактического просчета Луческу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Игра была сделана, счет 3:0. Разминается здоровый парень — защитник Брам Нейтинк. Видно же, что выпускают высокого, чтобы он головой играл у чужих ворот. Ну так и ты выпусти защитника, укрепи оборону на последних минутах. Хоть Ивановича, хоть Ломбертса, но чтобы головой хорошо сыграл. Моуриньо выпускал пять защитников, когда надо было спасать игру. А Луческу безвольно смотрел: как идет — так и идет. Он не руководил игрой, упустил нить, а надо было выстоять.

Пусть нам Луческу ответит: «Почему он выпустил нападающего при счете 3:0, а не укрепил оборону?» О какой красоте можно думать, когда ты ведешь с таким счетом, нужно добиваться результата. Удивительная ошибка. В общем, все сделали, полностью переиграли соперника. Но вот концовка… Я возмущен и не могу понять, почему потерял контроль именно Мирча Луческу. «Андерлехт» пошел ва-банк, и их риск оправдался. Мяч был забит из-за тактического просчета Луческу. Надо было выпустить против их высокорослого игрока своего высокого, — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил Исаак Кисе Телин.

По сумме двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом поле.

В первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало — в 15:00.