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24 февраля 2017, 11:33 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Геннадий Орлов: «Андерлехт» забил «Зениту» из-за тактического просчета Луческу

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» (3:1).

Телекомментатор Матч ТВ Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча Лиги Европы между Зенитом и Андерлехтом (3:1). Увеличить
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© РИА "Новости"

— Игра была сделана, счет 3:0. Разминается здоровый парень — защитник Брам Нейтинк. Видно же, что выпускают высокого, чтобы он головой играл у чужих ворот. Ну так и ты выпусти защитника, укрепи оборону на последних минутах. Хоть Ивановича, хоть Ломбертса, но чтобы головой хорошо сыграл. Моуриньо выпускал пять защитников, когда надо было спасать игру. А Луческу безвольно смотрел: как идет — так и идет. Он не руководил игрой, упустил нить, а надо было выстоять.

Пусть нам Луческу ответит: «Почему он выпустил нападающего при счете 3:0, а не укрепил оборону?» О какой красоте можно думать, когда ты ведешь с таким счетом, нужно добиваться результата. Удивительная ошибка. В общем, все сделали, полностью переиграли соперника. Но вот концовка… Я возмущен и не могу понять, почему потерял контроль именно Мирча Луческу. «Андерлехт» пошел ва-банк, и их риск оправдался. Мяч был забит из-за тактического просчета Луческу. Надо было выпустить против их высокорослого игрока своего высокого, — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил Исаак Кисе Телин.

По сумме двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом поле.

В первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало — в 15:00.

23.02.2017 21:00 Зрители 17992 плей-офф: 1/16 финала Петровский
Зенит 3:1 Андерлехт
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Рене Вайлер
Голы
24′ Виктор де Паула Жулиану 7
72′ Артем Дзюба (В. Жулиану, Мигел Алвеш Данни) 22
78′ Виктор де Паула Жулиану (А. Дзюба, А. Кокорин) 7
24 Исаак Телин (Б. Найтинк, Л. Дендонкер) 90′
Составы
90+4′ Юрий Лодыгин 1
Александр Анюков 2
Юрий Жирков 81
Доменико Кришито 4
31′ Луиш Нету 13
Виктор де Паула Жулиану 7
Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
41′ Франсиско Фернандес Хави Гарсия 21
89′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Роберт Мак 29
30 Рубен Мартинес
7 Анди Нахар
37 Иван Обрадович
3 Оливье Десхахт
5 Урош Спаич
24 Исаак Телин
31 Юри Тилеманс (к) 29′
32 Леандер Дендонкер 90+3′
11 Александру Кипчу 84′
14 Брам Найтинк
18 Фрэнк Ачеампонг 89′ 81′
17 Тринидад Диего Капель
73 Николае Станчу 73′
10 Массимо Бруно
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 1
7 Угловые 5
12 Фолы 12
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Дамианос Эфтимиадис (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Харалампос Калогеропулос (Греция)
Боковой судья Александрос Аретопулос (Греция)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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