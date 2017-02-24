Главный тренер «Зенита» объяснил вылет из Лиги Европы

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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев со счетом 3:1. Неделю назад российский клуб уступил на выезде (0:2). По сумме двух встреч за счет гола, забитого на выезде в 1/8 финала вышел «Андерлехт».

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что футболисты петербургского клуба неправильно действовали на последних минутах ответного матча. По словам 71-летнего румынского специалиста, нужно было заставить соперника играть дальше от своих ворот.

«Ни в коем случае не было расслабленности. Команда соперника просто начала играть навалом и мы неправильно действовали на последних минутах. Нужно было играть намного проще, заставлять соперника действовать дальше от своих ворот. Как случился гол, который нам забили, — с правой стороны была наша атака и вместо того, чтобы сделать передачу за спину защитникам и развернуть их лицом к своим воротам, мы хотели выйти хорошо из обороны, красиво сделать это. Перехват мяча, перевод на противоположный фланг — бросился один Мак, вернули мяч назад, передача в штрафную площадку и так получилось, что с полумомента нам забили», — цитирует Луческу официальный сайт «Зенита».

Главный тренер петербургского клуба отметил большое желание, продемонстрированное футболистами в ответном матче. По его словам, команда выглядела значительно лучше, чем в первой встрече против «Андерлехта», состоявшейся неделю назад в Брюсселе. Теперь «Зенит» сосредоточится на матчах чемпионата России, который возобновится в начале марта.

«В раздевалке мы говорили, что у нас остался только чемпионат. Вселяет надежду сегодняшняя игра и большое желание, которое у нас было. Мы верили, что можем пройти дальше. Поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России. Вселяет надежду сегодняшняя игра и большое желание, которое у нас было. Мы верили, что можем пройти дальше. Поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России», — рассказал Луческу.