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24 февраля 2017, 10:43 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

Главный тренер «Зенита» объяснил вылет из Лиги Европы

Футболисты «Зенита» неправильно действовали на последних минутах ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта» (3:1), заявил главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу.

Футболисты Зенита неправильно действовали на последних минутах ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Андерлехта (3:1) заявил главный тренер клуба Мирча Луческу. Увеличить
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© РИА "Новости"

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев со счетом 3:1. Неделю назад российский клуб уступил на выезде (0:2). По сумме двух встреч за счет гола, забитого на выезде в 1/8 финала вышел «Андерлехт».

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что футболисты петербургского клуба неправильно действовали на последних минутах ответного матча. По словам 71-летнего румынского специалиста, нужно было заставить соперника играть дальше от своих ворот.

«Ни в коем случае не было расслабленности. Команда соперника просто начала играть навалом и мы неправильно действовали на последних минутах. Нужно было играть намного проще, заставлять соперника действовать дальше от своих ворот. Как случился гол, который нам забили, — с правой стороны была наша атака и вместо того, чтобы сделать передачу за спину защитникам и развернуть их лицом к своим воротам, мы хотели выйти хорошо из обороны, красиво сделать это. Перехват мяча, перевод на противоположный фланг — бросился один Мак, вернули мяч назад, передача в штрафную площадку и так получилось, что с полумомента нам забили», — цитирует Луческу официальный сайт «Зенита».

Главный тренер петербургского клуба отметил большое желание, продемонстрированное футболистами в ответном матче. По его словам, команда выглядела значительно лучше, чем в первой встрече против «Андерлехта», состоявшейся неделю назад в Брюсселе. Теперь «Зенит» сосредоточится на матчах чемпионата России, который возобновится в начале марта.

«В раздевалке мы говорили, что у нас остался только чемпионат. Вселяет надежду сегодняшняя игра и большое желание, которое у нас было. Мы верили, что можем пройти дальше. Поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России. Вселяет надежду сегодняшняя игра и большое желание, которое у нас было. Мы верили, что можем пройти дальше. Поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России», — рассказал Луческу.

23.02.2017 21:00 Зрители 17992 плей-офф: 1/16 финала Петровский
Зенит 3:1 Андерлехт
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Рене Вайлер
Голы
24′ Виктор де Паула Жулиану 7
72′ Артем Дзюба (В. Жулиану, Мигел Алвеш Данни) 22
78′ Виктор де Паула Жулиану (А. Дзюба, А. Кокорин) 7
24 Исаак Телин (Б. Найтинк, Л. Дендонкер) 90′
Составы
90+4′ Юрий Лодыгин 1
Александр Анюков 2
Юрий Жирков 81
Доменико Кришито 4
31′ Луиш Нету 13
Виктор де Паула Жулиану 7
Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
41′ Франсиско Фернандес Хави Гарсия 21
89′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Роберт Мак 29
30 Рубен Мартинес
7 Анди Нахар
37 Иван Обрадович
3 Оливье Десхахт
5 Урош Спаич
24 Исаак Телин
31 Юри Тилеманс (к) 29′
32 Леандер Дендонкер 90+3′
11 Александру Кипчу 84′
14 Брам Найтинк
18 Фрэнк Ачеампонг 89′ 81′
17 Тринидад Диего Капель
73 Николае Станчу 73′
10 Массимо Бруно
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 1
7 Угловые 5
12 Фолы 12
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Дамианос Эфтимиадис (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Харалампос Калогеропулос (Греция)
Боковой судья Александрос Аретопулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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