Степаненко: Действия судей в матче с «Сельтой» мне непонятны

На 91-й минуте главный арбитр Славко Винчич назначил пенальти в ворота «горняков», и гол Яго Аспаса перевёл матч в овертайм, в ходе которого «Сельта» забила вновь и вышла в 1/8 финала турнира.



«Непонятно, что придумал судья. Мы играем дома, а он ставит такой пенальти. Я вообще не понимаю. Обидно, но это футбол. Нельзя падать духом. Впереди чемпионат, и его надо выигрывать.



Я думал, что судья бежит показывать жёлтую карточку за симуляцию. Потом обсудил с пятым арбитром и поставил пенальти. Там нарушение “Сельты” было ещё раньше, когда Ракицкий был первый на мяче. Действия судей непонятны.



Здорово сыграл вратарь “Сельты”. Нам чуть-чуть не хватало. Это футбол, ничего не сделаешь. Такое бывает. Не скажу, что “Сельта” переигрывала нас физически. Увы, мы не использовали свободное пространство, а кондиций до конца не хватило.



Главное — восстановиться психологически. Не стоит падать духом. Нужно оставить всё это позади, разобрать, сделать выводы и идти дальше. Мы играли хорошо эти два матча. Если бы судья не придумал пенальти, в следующем матче мы бы выглядели гораздо лучше», — цитирует Степаненко «Террикон».