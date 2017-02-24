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24 февраля 2017, 11:23 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Степаненко: Действия судей в матче с «Сельтой» мне непонятны

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко остался недоволен работой судей в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» (0:2).

Полузащитник Шахтёра Тарас Степаненко остался недоволен работой судей в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с <span class=error>Сельтой</span> (0:2). Увеличить
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На 91-й минуте главный арбитр Славко Винчич назначил пенальти в ворота «горняков», и гол Яго Аспаса перевёл матч в овертайм, в ходе которого «Сельта» забила вновь и вышла в 1/8 финала турнира.

«Непонятно, что придумал судья. Мы играем дома, а он ставит такой пенальти. Я вообще не понимаю. Обидно, но это футбол. Нельзя падать духом. Впереди чемпионат, и его надо выигрывать.

Я думал, что судья бежит показывать жёлтую карточку за симуляцию. Потом обсудил с пятым арбитром и поставил пенальти. Там нарушение “Сельты” было ещё раньше, когда Ракицкий был первый на мяче. Действия судей непонятны.

Здорово сыграл вратарь “Сельты”. Нам чуть-чуть не хватало. Это футбол, ничего не сделаешь. Такое бывает. Не скажу, что “Сельта” переигрывала нас физически. Увы, мы не использовали свободное пространство, а кондиций до конца не хватило.

Главное — восстановиться психологически. Не стоит падать духом. Нужно оставить всё это позади, разобрать, сделать выводы и идти дальше. Мы играли хорошо эти два матча. Если бы судья не придумал пенальти, в следующем матче мы бы выглядели гораздо лучше», — цитирует Степаненко «Террикон».

23.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала ОСК Металлист
Шахтер Д 0:2 Сельта
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Фонсека Паулу Эдуардо Бериссо
Голы
10 Яго Аспас 90+1′
22 Густаво Даниэль Кабраль (Р. Хосабед Санчес) 108′
Составы
90′ Андрей Пятов 30
Иван Ордец 18
Гонсалвес дос Сантос Исмаили 31
119′ Дарио Срна (к) 33
Ярослав Ракицкий 44
90+3′ Фредерику Родригес Фред 8
Ромеру Бонфим Марлос 11
36′ Густаво Бланко Лещук 99
112′ Максим Малышев 17
Андрей Борячук 41
83′ Барселлос Фреда Тайсон 28
Анисиу Калдейра Бернард 10
73′ Виктор Коваленко 74
Тарас Степаненко 6
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо (к)
3 Андреу Фонтас
19 Хонатан Кастро Хонни 63′
22 Густаво Даниэль Кабраль
8 Пабло Эрнандес
11 Йон Гвидетти 113′
10 Яго Аспас 13′
24 Факундо Ронкалья 58′ 26′
16 Руис Хосабед Санчес
11 Пионе Систо 85′
25 Джузеппе Росси
18 Даниэль Васс 80′
7 Тео Бонгонда 116′
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 22
9 Удары в створ 11
6 Угловые 13
13 Фолы 19
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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