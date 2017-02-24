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24 февраля 2017, 10:28 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Матч «Тоттенхэма» и «Гента» побил рекорд посещаемости футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Матч английского «Тоттенхэма» и бельгийского «Гента» в 1/16 финала собрал на трибунах «Уэмбли» 80 465 болельщиков, что стало новым рекордом посещаемости Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

На трибунах <span class=error>Уэмбли</span> во время матча собралось 80 465 болельщиков. Увеличить
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Встреча закончилась вничью со счетом 2:2, в следующую стадию турнира прошел бельгийский клуб, поскольку в первом матче одержал победу — 1:0.

Предыдущий рекорд был установлен на матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» в прошлом сезоне — 75 180 болельщиков.

23.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала Wembley
Тоттенхэм Хотспур 2:2 Гент
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Хейн Ванхазебрук
Голы
10′ Кристиан Эриксен (Э. Дайер) 23
61′ Виктор Ваньяма (К. Эриксен) 12
10 Харри Кейн 20′
24 Жереми Пербе 82′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
74′ Кайл Уокер 2
Тоби Алдервейрелд 4
64′ Ян Фертонген 5
88′ Виктор Ваньяма 12
40′ Деле Алли 20
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
58′ Бен Дэйвис 33
Сон Хын Мин 7
85′ 89′ Эрик Дайер 15
Винсент Янссен 9
75′ Мусса Дембеле 19
89′ Харри Уинкс 29
91 Ловре Калинич 45′
4 Самюэль Гиго
13 Стефан Митрович
32 Тома Фоке
55 Рами Гершон
15 Кеннет Сайеф 26′
44 Эсити Андерсон
7 Калифа Кулибали 88′
19 Брехт Деягере 56′ 23′
33 Луи Верстрате 83′
77 Даниэль Миличевич (к) 45′
8 Томас Маттон
27 Мозес Саймон 75′
24 Жереми Пербе
Статистика
5 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 1
9 Угловые 2
12 Фолы 21
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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