Матч «Тоттенхэма» и «Гента» побил рекорд посещаемости футбольной Лиги Европы
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Матч английского «Тоттенхэма» и бельгийского «Гента» в 1/16 финала собрал на трибунах «Уэмбли» 80 465 болельщиков, что стало новым рекордом посещаемости Лиги Европы. Об этом сообщает
пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
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Встреча закончилась вничью со счетом 2:2, в следующую стадию турнира прошел бельгийский клуб, поскольку в первом матче одержал победу — 1:0.
Предыдущий рекорд был установлен на матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» в прошлом сезоне — 75 180 болельщиков.
|23.02.2017 23:05
|плей-офф: 1/16 финала
|Wembley
|Тоттенхэм Хотспур
|2:2
|Гент
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Маурисио Покеттино
|Хейн Ванхазебрук
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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