Спортдиректор «Спарты»: «Ростов» может пройти далеко в Лиге Европы

«Ростов» обыграл «Спарту» по сумме двух матчей в 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча, прошедшая 16 февраля в Ростове-на-Дону, завершилась победой ростовчан со счетом 4:0, а ответный поединок команд, который состоялся в ночь на пятницу в Праге, закончился ничьей — 1:1.

«Результат закономерен — мы очень плохо сыграли в Ростове. Даже не понимаю, что случилось, ведь на сборах мы выглядели очень хорошо. Сложно объяснить такой результат. Думаю, что сказалось достаточное количество опытных игроков в составе ростовчан», — поделился впечатлениями от противостояния Ковач.

«Ростов» — очень хорошая, организованная команда. Думаю, они могут пройти в Лиге Европы далеко, но насколько, сейчас сказать сложно, — добавил он.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу, начало — в 15:00 мск.

В Праге очень любят Караваева

Ковач поделился мнением о российском защитнике команды 21-летнем Вячеславе Караваеве. Воспитанник ЦСКА предыдущие два сезона выступал на правах аренды за другие чешские клубы «Куклу» и «Яблонец», а перед началом текущего подписал полноценный контракт со «Спартой».

«Он очень хороший игрок — много двигается, понимает игру. Тем более он еще и отличный парень, здесь его очень любят», — сказал Ковач.