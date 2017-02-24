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24 февраля 2017, 10:31 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Спортдиректор «Спарты»: «Ростов» может пройти далеко в Лиге Европы

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. «Ростов» — очень хорошая команда, которая может пройти далеко в текущем розыгрыше футбольной Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок московского «Спартака», а ныне спортивный директор чешской «Спарты» Радослав Ковач.

«Ростов» обыграл «Спарту» по сумме двух матчей в 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча, прошедшая 16 февраля в Ростове-на-Дону, завершилась победой ростовчан со счетом 4:0, а ответный поединок команд, который состоялся в ночь на пятницу в Праге, закончился ничьей — 1:1.

«Результат закономерен — мы очень плохо сыграли в Ростове. Даже не понимаю, что случилось, ведь на сборах мы выглядели очень хорошо. Сложно объяснить такой результат. Думаю, что сказалось достаточное количество опытных игроков в составе ростовчан», — поделился впечатлениями от противостояния Ковач.

«Ростов» — очень хорошая, организованная команда. Думаю, они могут пройти в Лиге Европы далеко, но насколько, сейчас сказать сложно, — добавил он.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу, начало — в 15:00 мск.

В Праге очень любят Караваева

Ковач поделился мнением о российском защитнике команды 21-летнем Вячеславе Караваеве. Воспитанник ЦСКА предыдущие два сезона выступал на правах аренды за другие чешские клубы «Куклу» и «Яблонец», а перед началом текущего подписал полноценный контракт со «Спартой».

«Он очень хороший игрок — много двигается, понимает игру. Тем более он еще и отличный парень, здесь его очень любят», — сказал Ковач.

Зимой интерес к крайнему защитнику проявлял «Спартак», однако позднее красно-белые отказались от идеи его приобретения. «Есть только одна команда, в которую он может перейти, — московский «Спартак», — иронично ответил Ковач на вопрос, возможен ли переход Караваева в другой клуб в ближайшее время.

23.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала Generali Arena (Letna)
Спарта П 1:1 Ростов
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Томаш Пожар Иван Данильянц
Голы
84′ Вячеслав Караваев (Й. Шурал) 4
7 Дмитрий Полоз (А.Е. Бухаров) 13′
Составы
Томаш Коубек 33
Вячеслав Караваев 4
36′ 67′ Коста Намойнесу 26
Михал Кадлец 3
Михал Сачек 16
Алеш Чермак 17
Марио Холек (к) 25
Лукаш Юлиш 30
45′ Ондржей Мазух 2
Филип Гавелка 45
70′ Нестор Альбиач 15
Матей Хибш 78
40′ Матей Пулькраб 24
71′ Йозеф Шурал 32
77 Никита Медведев
2 Тимофей Калачев 51′
30 Федор Кудряшов
23 Миха Мевля
44 Гонсалес Сесар Навас
16 Кристиан Нобоа
89 Александр Ерохин 77′
7 Дмитрий Полоз
4 Владимир Гранат 70′
5 Денис Терентьев
84 Александр Гацкан (к) 45′
28 Андрей Препелицэ
11 Александр Бухаров 45′ 24′
20 Сердар Азмун
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 1
18 Фолы 20
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Боковой судья Барыш Шимшек (Турция)
Боковой судья Алпер Улусой (Измир, Турция)
Боковой судья Мустафа Эйисой (Турция)
Боковой судья Кемал Йилмаз (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
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Спарта П
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