Срна: Очень болезненное поражение, теперь нужно завоевать золотые медали УПЛ
Капитан «Шахтёра» Дарио Срна после домашнего поражения от «Сельты» (0:2) в Лиге Европы, которое не позволило команде выйти в следующую стадию турнира, поделился эмоциями после ответной встречи.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Очень обидно, что не прошли в следующий этап Лиги Европы. К сожалению, сегодня мы не использовали свои моменты и не хватило концентрации. Надо сделать анализ этой игры и двигаться дальше. У нас сильная команда с крепким характером. Надо сосредоточиться на чемпионате Украины и завоевать золотые медали. После пропущенного гола на последних минутах “Шахтёр”, конечно, подсел в психологическом плане, но мы поддерживали друг друга и очень хотели победить сегодня.
Это очень болезненное поражение. Эпизоды с судейством комментировать не буду. Всё равно уже ничего не изменишь. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, спасибо Харькову за то, что поддерживали нас сегодня», — цитирует Срну официальный сайт донецкого клуба.
|Фонсека Паулу
|Эдуардо Бериссо
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|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|22
|9
|Удары в створ
|11
|6
|Угловые
|13
|13
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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