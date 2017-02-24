Срна: Очень болезненное поражение, теперь нужно завоевать золотые медали УПЛ

«Очень обидно, что не прошли в следующий этап Лиги Европы. К сожалению, сегодня мы не использовали свои моменты и не хватило концентрации. Надо сделать анализ этой игры и двигаться дальше. У нас сильная команда с крепким характером. Надо сосредоточиться на чемпионате Украины и завоевать золотые медали. После пропущенного гола на последних минутах “Шахтёр”, конечно, подсел в психологическом плане, но мы поддерживали друг друга и очень хотели победить сегодня.



Это очень болезненное поражение. Эпизоды с судейством комментировать не буду. Всё равно уже ничего не изменишь. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, спасибо Харькову за то, что поддерживали нас сегодня», — цитирует Срну официальный сайт донецкого клуба.