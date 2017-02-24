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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28879705/
24 февраля 2017, 10:42 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Срна: Очень болезненное поражение, теперь нужно завоевать золотые медали УПЛ

Капитан «Шахтёра» Дарио Срна после домашнего поражения от «Сельты» (0:2) в Лиге Европы, которое не позволило команде выйти в следующую стадию турнира, поделился эмоциями после ответной встречи.

Капитан Шахтёра <span class=error>Дарио</span> <span class=error>Срна</span> после домашнего поражения от <span class=error>Сельты</span> (0:2) в Лиге Европы которое не позволило команде выйти в следующую стадию турнира поделился эмоциями после ответной встречи. Увеличить
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«Очень обидно, что не прошли в следующий этап Лиги Европы. К сожалению, сегодня мы не использовали свои моменты и не хватило концентрации. Надо сделать анализ этой игры и двигаться дальше. У нас сильная команда с крепким характером. Надо сосредоточиться на чемпионате Украины и завоевать золотые медали. После пропущенного гола на последних минутах “Шахтёр”, конечно, подсел в психологическом плане, но мы поддерживали друг друга и очень хотели победить сегодня.

Это очень болезненное поражение. Эпизоды с судейством комментировать не буду. Всё равно уже ничего не изменишь. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, спасибо Харькову за то, что поддерживали нас сегодня», — цитирует Срну официальный сайт донецкого клуба.

23.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала ОСК Металлист
Шахтер Д 0:2 Сельта
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Фонсека Паулу Эдуардо Бериссо
Голы
10 Яго Аспас 90+1′
22 Густаво Даниэль Кабраль (Р. Хосабед Санчес) 108′
Составы
90′ Андрей Пятов 30
Иван Ордец 18
Гонсалвес дос Сантос Исмаили 31
119′ Дарио Срна (к) 33
Ярослав Ракицкий 44
90+3′ Фредерику Родригес Фред 8
Ромеру Бонфим Марлос 11
36′ Густаво Бланко Лещук 99
112′ Максим Малышев 17
Андрей Борячук 41
83′ Барселлос Фреда Тайсон 28
Анисиу Калдейра Бернард 10
73′ Виктор Коваленко 74
Тарас Степаненко 6
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо (к)
3 Андреу Фонтас
19 Хонатан Кастро Хонни 63′
22 Густаво Даниэль Кабраль
8 Пабло Эрнандес
11 Йон Гвидетти 113′
10 Яго Аспас 13′
24 Факундо Ронкалья 58′ 26′
16 Руис Хосабед Санчес
11 Пионе Систо 85′
25 Джузеппе Росси
18 Даниэль Васс 80′
7 Тео Бонгонда 116′
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 22
9 Удары в створ 11
6 Угловые 13
13 Фолы 19
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Фонсека: «Шахтёр» потерпел поражение не от «Сельты», а от команды арбитров

Фонсека: «Шахтёр» потерпел поражение не от «Сельты», а от команды арбитров

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Сельты» (0:2) в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы. Команды обменялись выездными победами со счётом 1:0, а решающий мяч испанцы забили в дополнительное время матча в Харькове.
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