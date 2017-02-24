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24 февраля 2017, 9:06 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Андрей Шевченко: «Шахтеру» не хватило четырех минут для выхода в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Сельта» (0:2).

Главный тренер сборной Украины Андрей <span class=error>Шевченко</span> поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Шахтер — <span class=error>Сельта</span> (0:2). Увеличить
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— «Шахтеру» не хватило всего четырех минут. У команды было много шансов, которые следовало реализовать. Надо было только забить мяч. Судейство не будем обсуждать, но моменты спорные. Возможно, была симуляция.

«Сборники» провели хорошую игру. Давайте уберем результат. Скоро стартует чемпионат. В следующем месяце тяжелая игра — будем за всеми следить и готовиться. Ближе к игре соберемся, поговорим и обсудим, — заявил Шевченко.

Напомним, донецкий «Шахтер» пропустил решающий мяч от «Сельты» на 91-й минуте игры. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня в швейцарском Ньоне.

23.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала ОСК Металлист
Шахтер Д 0:2 Сельта
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Фонсека Паулу Эдуардо Бериссо
Голы
10 Яго Аспас 90+1′
22 Густаво Даниэль Кабраль (Р. Хосабед Санчес) 108′
Составы
90′ Андрей Пятов 30
Иван Ордец 18
Гонсалвес дос Сантос Исмаили 31
119′ Дарио Срна (к) 33
Ярослав Ракицкий 44
90+3′ Фредерику Родригес Фред 8
Ромеру Бонфим Марлос 11
36′ Густаво Бланко Лещук 99
112′ Максим Малышев 17
Андрей Борячук 41
83′ Барселлос Фреда Тайсон 28
Анисиу Калдейра Бернард 10
73′ Виктор Коваленко 74
Тарас Степаненко 6
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо (к)
3 Андреу Фонтас
19 Хонатан Кастро Хонни 63′
22 Густаво Даниэль Кабраль
8 Пабло Эрнандес
11 Йон Гвидетти 113′
10 Яго Аспас 13′
24 Факундо Ронкалья 58′ 26′
16 Руис Хосабед Санчес
11 Пионе Систо 85′
25 Джузеппе Росси
18 Даниэль Васс 80′
7 Тео Бонгонда 116′
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 22
9 Удары в створ 11
6 Угловые 13
13 Фолы 19
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сельта
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