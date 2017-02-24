Андрей Шевченко: «Шахтеру» не хватило четырех минут для выхода в 1/8 финала Лиги Европы
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Сельта» (0:2).
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— «Шахтеру» не хватило всего четырех минут. У команды было много шансов, которые следовало реализовать. Надо было только забить мяч. Судейство не будем обсуждать, но моменты спорные. Возможно, была симуляция.
«Сборники» провели хорошую игру. Давайте уберем результат. Скоро стартует чемпионат. В следующем месяце тяжелая игра — будем за всеми следить и готовиться. Ближе к игре соберемся, поговорим и обсудим, — заявил Шевченко.
Напомним, донецкий «Шахтер» пропустил решающий мяч от «Сельты» на 91-й минуте игры. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня в швейцарском Ньоне.
Главные тренеры
|Фонсека Паулу
|Эдуардо Бериссо
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|22
|9
|Удары в створ
|11
|6
|Угловые
|13
|13
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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