Андрей Шевченко: «Шахтеру» не хватило четырех минут для выхода в 1/8 финала Лиги Европы

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— «Шахтеру» не хватило всего четырех минут. У команды было много шансов, которые следовало реализовать. Надо было только забить мяч. Судейство не будем обсуждать, но моменты спорные. Возможно, была симуляция.



«Сборники» провели хорошую игру. Давайте уберем результат. Скоро стартует чемпионат. В следующем месяце тяжелая игра — будем за всеми следить и готовиться. Ближе к игре соберемся, поговорим и обсудим, — заявил Шевченко.

Напомним, донецкий «Шахтер» пропустил решающий мяч от «Сельты» на 91-й минуте игры. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня в швейцарском Ньоне.