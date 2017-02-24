Сказка продолжается: «Ростов» вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

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Исход противостояния, как признал после второго матча главный тренер пражан Томаш Пожар, был практически предрешен уже после первого, который завершился победой ростовчан на своем поле со счетом 4:0. Еще более очевидным итоговый успех «Ростова» стал после того, как команда сумела забить уже на 13-й минуте ответной игры (Дмитрий Полоз), а на 66-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Спарты» Коста Намоинесу. И все же один гол пражане отыграли — свой дебютный мяч в еврокубках забил российский правый защитник Вячеслав Караваев. Итоговый счет противостояния — 5:1 в пользу ростовчан.

Вопросы по игре остались

Несмотря на успех, главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после встречи отметил, что к футболистам команды остались вопросы по игре.

«По ходу игры был разный футбол с нашей стороны, — поделился впечатлениями от игры специалист. — В самом начале многое удавалось, мы реализовали это в гол в хорошей динамичной атаке. Затем снизили свою активность. Думаю, подсознательно ребята уже думали о том, что решили задачу по выходу в следующий раунд, тем более учитывая счет первого матча».

«В итоге, у соперника появились возможности даже в меньшинстве. В целом, появилось много всего, о чем можно поговорить с ребятами», — добавил он.

Что дальше?

Как заявил ТАСС еще перед первой игрой «Ростова» со «Спартой» куратор клуба, вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов, руководство региона считает, что команда может бороться в турнире за высокие места, и надеется, что подопечные Ивана Данильянца пройдут в нем максимально далеко. Помешать этому может потеря одного из лидеров — полузащитника Кристиана Нобоа. Ростовчане еще с лета рассматривают вариант продажи эквадорца в санкт- петербургский «Зенит», и, по информации ТАСС, в пятницу, в последний день трансферного окна в России, клубы вновь обсудят возможность трансфера. Существует вероятность, что взамен «Ростов» может получить россиянина Павла Могилевца, однако он, учитывая опыт и отсутствие стабильной игровой практики, пока не может равноценно заменить Нобоа.

В любом случае, «Ростов» отличает, прежде всего, организация игры, что и отметил после встречи в четверг Пожар.

«Ростов» — очень организованная команда, при этом составленная из игроков высокого индивидуального мастерства. Видно, что они играют давно, команда сыгранная. Сложно их выбить из равновесия. Как мы и ожидали, это очень хорошая команда, — поделился впечатлениями специалист.

Нобоа же заявил, что команде без разницы, с кем играть. «Сейчас главное, что “Ростов” вышел в следующий раунд. А дальше без разницы, с кем мы будем играть. Наша команда настроена демонстрировать достойную игру, как обычно», — заявил он.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу (начало в 15:00 мск). Команды не будут делиться на «сеяных», не будут разведены и клубы из одной страны. Таким образом, соперником «Ростова» может стать «Краснодар». Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.

Путь «Ростова»

Всего с учетом квалификационного раунда «Ростов» в дебютном для себя сезоне в еврокубках провел 12 матчей — 4 победы, 5 ничьих и 3 поражения с разницей мячей 20:17. Лучшим бомбардиром команды является нападающий Дмитрий Полоз — 7 голов (2 — с пенальти); по 5 точных ударов на счету форварда Сердара Азмуна и полузащитника Кристиана Нобоа. Лучшим ассистентом является полузащитник Александр Ерохин — 3 передачи.

Всего тренерский штаб ростовчан задействовал в этих играх 21 игрока. Во всех встречах приняли участие пятеро — нападающие Сердар Азмун и Дмитрий Полоз, полузащитники Александр Гацкан и Кристиан Нобоа, а также защитник Сесар Навас. Четыре игрока точно больше не сыграют за команду в текущем сезоне: защитники Баштуш и Иван Новосельцев были проданы еще в августе, а полузащитники Максим Григорьев и Саид Эззатоллахи были отданы в аренду по ходу зимнего трансферного окна.