Сказка продолжается: «Ростов» вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы
ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов», проводящий дебютный сезон в еврокубках, пробился в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей чешскую «Спарту» из Праги.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Исход противостояния, как признал после второго матча главный тренер пражан Томаш Пожар, был практически предрешен уже после первого, который завершился победой ростовчан на своем поле со счетом 4:0. Еще более очевидным итоговый успех «Ростова» стал после того, как команда сумела забить уже на 13-й минуте ответной игры (Дмитрий Полоз), а на 66-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Спарты» Коста Намоинесу. И все же один гол пражане отыграли — свой дебютный мяч в еврокубках забил российский правый защитник Вячеслав Караваев. Итоговый счет противостояния — 5:1 в пользу ростовчан.
Вопросы по игре остались
Несмотря на успех, главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после встречи отметил, что к футболистам команды остались вопросы по игре.
«По ходу игры был разный футбол с нашей стороны, — поделился впечатлениями от игры специалист. — В самом начале многое удавалось, мы реализовали это в гол в хорошей динамичной атаке. Затем снизили свою активность. Думаю, подсознательно ребята уже думали о том, что решили задачу по выходу в следующий раунд, тем более учитывая счет первого матча».
«В итоге, у соперника появились возможности даже в меньшинстве. В целом, появилось много всего, о чем можно поговорить с ребятами», — добавил он.
Что дальше?
Как заявил ТАСС еще перед первой игрой «Ростова» со «Спартой» куратор клуба,
В любом случае, «Ростов» отличает, прежде всего, организация игры, что и отметил после встречи в четверг Пожар.
«Ростов» — очень организованная команда, при этом составленная из игроков высокого индивидуального мастерства. Видно, что они играют давно, команда сыгранная. Сложно их выбить из равновесия. Как мы и ожидали, это очень хорошая команда, — поделился впечатлениями специалист.
Нобоа же заявил, что команде без разницы, с кем играть. «Сейчас главное, что “Ростов” вышел в следующий раунд. А дальше без разницы, с кем мы будем играть. Наша команда настроена демонстрировать достойную игру, как обычно», — заявил он.
Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу (начало в 15:00 мск). Команды не будут делиться на «сеяных», не будут разведены и клубы из одной страны. Таким образом, соперником «Ростова» может стать «Краснодар». Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.
Путь «Ростова»
Всего с учетом квалификационного раунда «Ростов» в дебютном для себя сезоне в еврокубках провел 12 матчей — 4 победы, 5 ничьих и 3 поражения с разницей мячей 20:17. Лучшим бомбардиром команды является нападающий Дмитрий Полоз — 7 голов (2 — с пенальти); по 5 точных ударов на счету форварда Сердара Азмуна и полузащитника Кристиана Нобоа. Лучшим ассистентом является полузащитник Александр Ерохин — 3 передачи.
Всего тренерский штаб ростовчан задействовал в этих играх 21 игрока. Во всех встречах приняли участие пятеро — нападающие Сердар Азмун и Дмитрий Полоз, полузащитники Александр Гацкан и Кристиан Нобоа, а также защитник Сесар Навас. Четыре игрока точно больше не сыграют за команду в текущем сезоне: защитники Баштуш и Иван Новосельцев были проданы еще в августе, а полузащитники Максим Григорьев и Саид Эззатоллахи были отданы в аренду по ходу зимнего трансферного окна.
|Томаш Пожар
|Иван Данильянц
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хюсейин Гечек (Турция)
|Боковой судья
|Барыш Шимшек (Турция)
|Боковой судья
|Алпер Улусой (Измир, Турция)
|Боковой судья
|Мустафа Эйисой (Турция)
|Боковой судья
|Кемал Йилмаз (Турция)
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