Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28878575/
24 февраля 2017, 9:51 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА, увеличив отрыв от Португалии

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Россия сохранила за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, увеличив отрыв от Португалии после очередных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и ответных игр 1/16 финала Лиги Европы.

Россия сохранила за собой шестое место в таблице коэффициентов <span class=error>УЕФА</span> увеличив отрыв от Португалии после очередных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и ответных игр 1/16 финала Лиги Европы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

На этой неделе в ответных играх 1/16 финала Лиги Европы петербургский «Зенит» дома обыграл бельгийский «Андерлехт» (3:1), «Краснодар» на выезде сыграл вничью с турецким «Фенербахче» (1:1), а «Ростов» в гостях разошелся миром с пражской «Спартой» (1:1).

Из португальских клубов на этой неделе в еврокубках играл лишь «Порту», который в своем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома проиграл туринскому «Ювентусу» (0:2).

Общий коэффициент России по итогам недели увеличился на 0,8 балла и теперь составляет 50,332 балла, в то время как у Португалии осталось 49,332 балла. От пятой строчки, на которой расположилась Франция, Россия отстает на 3,667 балла. Португалия опережает идущую восьмой Украину на 6,699 балла.

Шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешнего сезона дает право заявить три клуба в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Фенербахче
Новости Матчи Состав Статистика
Спарта П
Новости Матчи Состав Статистика
Андерлехт
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский