Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА, увеличив отрыв от Португалии

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На этой неделе в ответных играх 1/16 финала Лиги Европы петербургский «Зенит» дома обыграл бельгийский «Андерлехт» (3:1), «Краснодар» на выезде сыграл вничью с турецким «Фенербахче» (1:1), а «Ростов» в гостях разошелся миром с пражской «Спартой» (1:1).

Из португальских клубов на этой неделе в еврокубках играл лишь «Порту», который в своем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома проиграл туринскому «Ювентусу» (0:2).

Общий коэффициент России по итогам недели увеличился на 0,8 балла и теперь составляет 50,332 балла, в то время как у Португалии осталось 49,332 балла. От пятой строчки, на которой расположилась Франция, Россия отстает на 3,667 балла. Португалия опережает идущую восьмой Украину на 6,699 балла.

Шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешнего сезона дает право заявить три клуба в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.