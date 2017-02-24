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24 февраля 2017, 10:00 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Еврокубковые трагедии «Зенита» и «Спартака»

После драматичного вылета «Зенита» из Лиги Европы «СЭ» вспоминает другие футбольные трагедии российских клубов в еврокубках.

От пенальти в Антверпене до бесполезного гола <span class=error>Халка</span> на Петровском. Увеличить
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ЧЕРНАЯ МЕТКА ОТ КОРРАДУ

Кубок кубков-92/93. ½ финала. «Спартак» — «Антверпен» — 1:0 (Пяницкий, 36). 1:3 (Радченко, 10 — Чернятински, 38. Яковлевич, 67. Ленхофф, 78, с пенальти).

Красно-белые были в шаге от финала. Да, катастрофа случилась не на 90-й минуте, как сегодня на «Петровском», но боль у поклонников красно-белых от этого не уменьшится. Команда Олега Романцева в дебюте ответного матча удвоила свой перевес, благодаря голу Радченко. Да, бельгийцы счет сравняли, но даже поражение 1:2 было в пользу спартаковцев. И тут на первый план вышел португальский арбитр Корраду. В неигровой ситуации он не только назначил решивший все 11-метровый, но и удалил никак не участвовавшего в этой ситуации Онопко. Потом УЕФА перенес красную карточку на боровшегося с симулянтом Чернятински Иванова, но кому от этого легче?

НЕ ДОТЯНУЛИ

Кубок Интертото-96/97. КАМАЗ — «Генгам» — 2:0 (Бабенко, 33. Заярный, 45). 0:4 (Ассадурьян, 75. Карно, 88. Орлавиль, 97. Морейра, 105).

Команда из Набережных Челнов была близка к выходу в финал канувшего в лету турнира. 75 минут во Франции ей удавалось сдерживать атаки «Генгама», а по сумме двух матчей счет сравнялся, когда многие мысленно праздновали успех подопечных Валерия Четверика. Злым гением стал Карно, чей удар в предыдущем раунде и также в концовке решил судьбу противостояния с «Ротором». А в овертайме хозяева на кураже уже дожали нашу команду.

МЕСТЬ КАРПИНА

Кубок Интертото-2000/01. Финал. «Зенит» — «Сельта» — 1:2 (Игонин, 3 — Карпин, 22. Хуанфран, 90). 2:2 (Попович, 30, 63 — Карпин, 83. Маккарти, 89).

В отличие от матча с «Андерлехтом», сине-бело-голубым после поражения в Виго требовалось отыграть один мяч. Попович своим дублем эту задача перевыполнил. Но зря «Петровский» оскорблял российских легионеров «Сельты». Сокративший отставание Карпин так и сказал после финального свистка, что его гол стал ответом на хамство зрителей. А потом надежды сине-бело-голубых похоронил Маккарти, сделавший отличный подарок ко дню рождения другого нашего легионера испанского клуба Мостового.

ЗЛОЙ ГЕНИЙ МУТУ

Кубок УЕФА-2002/03. Первый раунд. ЦСКА — «Парма» — 1:1 (Попов, 67 — Муту, 65). 2:3 (Семак, 37, 42 — Адриану, 8, Муту, 67, 90).

Команда Валерия Газзаева была близка к победной по сумме двух матчей ничьей. Счет 2:2 на Апеннинах держался до последней минуты, когда уже самые отчаянные итальянские тиффози не верили в успех собственной команды. Верил в него только забивший в двух матчах три мяча Муту. На этот раз он сначала отличился при помощи рикошета от Шершуна. В противном случае Нигматуллин обязательно бы выручил. А на последней минуте в шок армейцев повергла атака, начатая отчаянным пасом голкипера «Пармы» Фрэ. Мяч прилетел в штрафную, где Муту ударом с разворота отправил ЦСКА в нокаут.

ПРИЗРАК «СЕЛЬТЫ»

Кубок УЕФА-2002/03. Первый раунд. «Зенит» — «Грассхоппер» — 1:3 (Филатов, 33 — Батурина, 6. Барихо, 44. Нуньес, 53). 2:1 (Кержаков, 7, 19 — Батурина, 89).

Удивительно, но питерцы выбыли из турнира в тот же день, что и проигравший «Парме» ЦСКА. Когда прозвучал финальный свисток в ответном матче, на «Петровском» вспоминали «Сельту». Сценарий и впрямь получился очень похожим. Вновь дубль форварда сине-бело-голубых — на этот раз Кержакова. И снова трагедия на 89-й минуте. Возможно, питерцы забили бы еще, не получи Кержаков травму. А в итоге Батурина расстрелял ворота после прострела Розенталя.

РОССИЯ БЕЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Лига чемпионов-2005/06. Лига чемпионов. 3-й раунд. «Локомотив» — «Рапид» — 1:1 (Самедов, 9 — Валахович, 75, с пенальти). 0:1 (Валахович, 84).

Начали за здравие, а закончили — как в поговорке. Железнодорожники добились устраивающего их результата в Вене, однако игры у команды не было. «Локо» выглялел бледно, и страсти забившего в первом матче Самедова в Черкизове оказалось недостаточно. Второго форварда хозяева и вовсе выпустили уже после решившего все удара Валаховича. Не помогло, и Россиия закономерно впервые за восемь лет осталась без группового турнира Лиги чемпионов.

ФИАСКО

Лига Европы-2009/10. «Зенит» — «Насионал» — 3:4 (Семшов, 43, 55, Текке, 90 — Луис Алберту, 30. Аурелью, 37. Родригу Силва, 63. Рубен Микаэл, 73). 1:1 (Текке, 34 — Рубен Микаэль, 89).

Поразительно, сколько футбольных трагедий видел «Петровский»! В данном случае питерцы сели в лужу, проиграв более слабому сопернику. Больше того, португальцы добились устраивавшей их ничьей едва ли не в единственной осмысленной атаке. Рубен Микаэл воспользовался ошибкой Чонтофальски, и это было вдвойне обидно после выхода один на один, не реализованного пятью минутами ранее Семшовым.

ПРАГМАТИЗМ НЕ СПАСАЕТ

Лига Европы-2009/10. 1/8 финала. «Рубин» — «Вольфсбург» — 1:1 (Нобоа, 29 — Мисимович, 67). 1:2 (Касаев, 21 — Мартинс, 58. Гентнер, 119).

Даже прогматичная команда Курбана Бердыева не избежала персональной трагедии. Мало того, что она растеряла добытое в вольчьем логове преимушество, так еще и до серии послематчевых пенальти не дотерпела, пропустив за минуту до конца овертайма. Насолил будущий казанец Мартинс. Он и счет сравнял, и выкатил его под решающий удар Гентнеру. А ведь был тревожный звонок, когда в концовке основного времени гол «Вольфсбурга» отменили из-за офасйда!

ГОЛ ОТ ГОЛА

Лига Европы-2011/12. 4-й отборочный раунд. «Спартак» — «Легия» — 2:2 (Ари, 52, 71 — Радович, 3, 69). 2:3 (К. Комбаров, 10. Д. Комбаров, 27, с пенальти — Кухарчик, 29. Рыбус, 43. Гол, 90).

Два гола братьев Комбаровых к середине первого тайма — что может быть лучше? Увы, уже к перерыву варшавяне отыгрались. Уже после перерыва арбитр не решился на второй 11-метровый после фола в польской штрафной Вавжиняка. Будущего игрока «Амкара». Судьбу поединка решил еще один игрок, перебравшийся потом в Пермь. Гол пробил головой через минуту после того, как чашу весов в пользу красно-белых едва не склонили Комбаровы.

ШВЕДСКАЯ ЖЕРТВА

Лига Европы-2012/13. 4-й оборочный раунд. ЦСКА — АИК — 1:0 (Хонда, 61). 0:2 (Карикари, 6. Лорентцен, 90).

Это потом шведское фиаско расценили как благо, ведь команда Леонида Слуцкого выиграла чемпионский титул. А тогда ЦСКА ругали и клеймили. А как иначе, если ты имеешь перевес в классе и выиграл на выезде, а потом проигрываешь заведомо более слабому соперникуу, пропуская решающий мяч на последней минуте?

КОНЕЦ СКАЗКИ

Лига Европы-2012/13. 1/8 финала. «Анжи» — «Ньюкасл» — 0:0. 0:1 (Сиссе, 90).

Команда Гуса Хиддинка провела блестящую европейскую кампанию, и могла подарить России четвертьфинал. Но драмы в этом турнире поставили на поток. Все началось осенью с ЦСКА, а завершилось весной в Ньюкасле. Сиссе отправил махачкалинцев в нокаут за мгновения. Поразительно, как при классической британской подаче защитники «Анжи» оставили автора гола одного напротив ворот!

«ОРЛЫ» ИГРАЛИ ДО КОНЦА

Лига чемпионов-2015/16. 1/8 финала. «Зенит» — «Бенфика» — 0:1 (Жонас, 90). 1:2 (Халк, 69 — Гайтан, 85. Талиска, 90).

И снова «Петровский». Впрочем, сначала случилось поражение в Лиссабоне на 90-й минуте. В Питере Халк суммарное равновесие восстановил, но праздник отменил сравнявший сравнявший счет Гайтан. Гол Талиски был уже контрольным выстрелом, потому что забить за пять минут дважды после холодного душа практически нереально.
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