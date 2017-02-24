Данильянц: Игра футболистов «Ростова» в матче со «Спартой» оставила много вопросов

«Спарта» и «Ростов» в четверг сыграли вничью (1:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. На гол Дмитрия Полоза (13-я минута) пражане ответили точным ударом Вячеслава Караваева (83). В следующий раунд турнира вышел «Ростов», который добился крупной победы в первой игре со счетом 4:0.

«По ходу игры был разный футбол с нашей стороны, — поделился впечатлениями от игры Данильянц. — В самом начале много удавалось, и мы реализовали это в гол в хорошей динамичной атаке. Затем снизили свою активность. Думаю, подсознательно ребята уже думали о том, что решили задачу по выходу в следующий раунд, тем более учитывая счет первого матча».

«В итоге, у соперника появились возможности даже в меньшинстве. В целом, появилось много всего, о чем можно поговорить с ребятами», — добавил он.

Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет в пятницу в Ньоне (начало — 15:00 мск).