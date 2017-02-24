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24 февраля 2017, 9:52 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Данильянц: Игра футболистов «Ростова» в матче со «Спартой» оставила много вопросов

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Матч со «Спартой» оставил много вопросов к футболистам «Ростова», несмотря на положительный результат. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер ростовского футбольного клуба Иван Данильянц.

«Спарта» и «Ростов» в четверг сыграли вничью (1:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. На гол Дмитрия Полоза (13-я минута) пражане ответили точным ударом Вячеслава Караваева (83). В следующий раунд турнира вышел «Ростов», который добился крупной победы в первой игре со счетом 4:0.

«По ходу игры был разный футбол с нашей стороны, — поделился впечатлениями от игры Данильянц. — В самом начале много удавалось, и мы реализовали это в гол в хорошей динамичной атаке. Затем снизили свою активность. Думаю, подсознательно ребята уже думали о том, что решили задачу по выходу в следующий раунд, тем более учитывая счет первого матча».

«В итоге, у соперника появились возможности даже в меньшинстве. В целом, появилось много всего, о чем можно поговорить с ребятами», — добавил он.

Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет в пятницу в Ньоне (начало — 15:00 мск).

23.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала Generali Arena (Letna)
Спарта П 1:1 Ростов
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Томаш Пожар Иван Данильянц
Голы
84′ Вячеслав Караваев (Й. Шурал) 4
7 Дмитрий Полоз (А.Е. Бухаров) 13′
Составы
Томаш Коубек 33
Вячеслав Караваев 4
36′ 67′ Коста Намойнесу 26
Михал Кадлец 3
Михал Сачек 16
Алеш Чермак 17
Марио Холек (к) 25
Лукаш Юлиш 30
45′ Ондржей Мазух 2
Филип Гавелка 45
70′ Нестор Альбиач 15
Матей Хибш 78
40′ Матей Пулькраб 24
71′ Йозеф Шурал 32
77 Никита Медведев
2 Тимофей Калачев 51′
30 Федор Кудряшов
23 Миха Мевля
44 Гонсалес Сесар Навас
16 Кристиан Нобоа
89 Александр Ерохин 77′
7 Дмитрий Полоз
4 Владимир Гранат 70′
5 Денис Терентьев
84 Александр Гацкан (к) 45′
28 Андрей Препелицэ
11 Александр Бухаров 45′ 24′
20 Сердар Азмун
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 1
18 Фолы 20
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Боковой судья Барыш Шимшек (Турция)
Боковой судья Алпер Улусой (Измир, Турция)
Боковой судья Мустафа Эйисой (Турция)
Боковой судья Кемал Йилмаз (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спарта П
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Ростов
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