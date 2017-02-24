В пятницу состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

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В жеребьевке принимают участие 16 команд, которые будут разделены на пары независимо от рейтинга и национальной принадлежности. Единственное ограничение, наложенное Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), касается российских и украинских клубов, которые не могут сыграть между собой в матчах еврокубков. Так что «Ростов» и «Краснодар» не встретились бы с «Шахтером» в случае прохода того в 1/8 финала турнира.

фоторепортаж «Краснодар» вышел в 1/8 Лиги Европы Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с турецким «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и завоевали путевку в 1/8 финала по сумме двух игр.

По итогам прошедших матчей первой стадии плей-офф в 1/8 финала вышли российские «Краснодар» и «Ростов», английский «Манчестер Юнайтед», немецкие «Шальке» и «Боруссия» (Менхенгладбах), бельгийские «Андерлехт», «Генк» и «Гент», голландский «Аякс», кипрский АПОЭЛ, датский «Копенгаген», итальянская «Рома», греческий «Олимпиакос», турецкий «Бешикташ», испанская «Сельта» и французский «Лион».

В результате жеребьевки будет также определено, какие из клубов проведут первые матчи на своем поле.