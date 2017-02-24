В пятницу состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своих соперников узнают российские клубы «Ростов» и «Краснодар», которые могут встретиться между собой.
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В жеребьевке принимают участие 16 команд, которые будут разделены на пары независимо от рейтинга и национальной принадлежности. Единственное ограничение, наложенное Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), касается российских и украинских клубов, которые не могут сыграть между собой в матчах еврокубков. Так что «Ростов» и «Краснодар» не встретились бы с «Шахтером» в случае прохода того в 1/8 финала турнира.
По итогам прошедших матчей первой стадии
В результате жеребьевки будет также определено, какие из клубов проведут первые матчи на своем поле.
Жеребьевка пройдет в
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