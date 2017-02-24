«Сельта» в дополнительное время победила «Шахтёр» и вышла в 1/8 финала ЛЕ

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Испанская команда в первом матче дома уступила «горнякам» со счётом 0:1 и для продолжения борьбы должна была выигрывать в Харькове. Забить гол «Сельте» удалось лишь в компенсированное ко второму тайму время. Пенальти в ворота «Шахтёра» реализовал Яго Аспас.



Встреча перешла в дополнительное время. На 108-й минуте Густаво Кабраль удвоил преимущество своей команды, забив, как оказалось, победный мяч.