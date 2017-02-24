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24 февраля 2017, 1:43 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Сельта» в дополнительное время победила «Шахтёр» и вышла в 1/8 финала ЛЕ

«Сельта» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде выиграла у «Шахтёра» со счётом 2:0.

<span class=error>Сельта</span> в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде выиграла у Шахтёра со счётом 2:0. Увеличить
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Испанская команда в первом матче дома уступила «горнякам» со счётом 0:1 и для продолжения борьбы должна была выигрывать в Харькове. Забить гол «Сельте» удалось лишь в компенсированное ко второму тайму время. Пенальти в ворота «Шахтёра» реализовал Яго Аспас.

Встреча перешла в дополнительное время. На 108-й минуте Густаво Кабраль удвоил преимущество своей команды, забив, как оказалось, победный мяч.

23.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала ОСК Металлист
Шахтер Д 0:2 Сельта
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Фонсека Паулу Эдуардо Бериссо
Голы
10 Яго Аспас 90+1′
22 Густаво Даниэль Кабраль (Р. Хосабед Санчес) 108′
Составы
90′ Андрей Пятов 30
Иван Ордец 18
Гонсалвес дос Сантос Исмаили 31
119′ Дарио Срна (к) 33
Ярослав Ракицкий 44
90+3′ Фредерику Родригес Фред 8
Ромеру Бонфим Марлос 11
36′ Густаво Бланко Лещук 99
112′ Максим Малышев 17
Андрей Борячук 41
83′ Барселлос Фреда Тайсон 28
Анисиу Калдейра Бернард 10
73′ Виктор Коваленко 74
Тарас Степаненко 6
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо (к)
3 Андреу Фонтас
19 Хонатан Кастро Хонни 63′
22 Густаво Даниэль Кабраль
8 Пабло Эрнандес
11 Йон Гвидетти 113′
10 Яго Аспас 13′
24 Факундо Ронкалья 58′ 26′
16 Руис Хосабед Санчес
11 Пионе Систо 85′
25 Джузеппе Росси
18 Даниэль Васс 80′
7 Тео Бонгонда 116′
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 22
9 Удары в створ 11
6 Угловые 13
13 Фолы 19
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шахтер Д
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