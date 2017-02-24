«Сельта» в дополнительное время победила «Шахтёр» и вышла в 1/8 финала ЛЕ
«Сельта» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде выиграла у «Шахтёра» со счётом 2:0.
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Испанская команда в первом матче дома уступила «горнякам» со счётом 0:1 и для продолжения борьбы должна была выигрывать в Харькове. Забить гол «Сельте» удалось лишь в компенсированное ко второму тайму время. Пенальти в ворота «Шахтёра» реализовал Яго Аспас.
Встреча перешла в дополнительное время. На 108-й минуте Густаво Кабраль удвоил преимущество своей команды, забив, как оказалось, победный мяч.
Главные тренеры
|Фонсека Паулу
|Эдуардо Бериссо
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|22
|9
|Удары в створ
|11
|6
|Угловые
|13
|13
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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